15-ročný chlapec zložil Rubikovu kocku za 4,69-sekundy a stanovil tak nový svetový rekord. Svojím výkonom vyrazil dych všetkým okolo

Během několika málo okamžiků, kdy si běžný člověk teprve převaluje Rubikovu kostku v ruce a prohlíží si všechny její strany, jen 15letý Patrick Ponce ji už má celou složenou. Mladík se skládání populárního hlavolamu věnuje již 5 let a před pár dny na soutěži Rally In The Valley 2017 jej dokázal vyřešit dokonce tak rychle, že svým časem 4,69 sekundy dokázal překonat dosavadní světový rekord. Ten až doteď činil 4,73 sekundy a stanovil jej Australan Feliks Zemdegs.

Není to však jediný úspěch, kterým se mladý talent na zmíněné soutěži blýskl. Na účet si totiž připsal také prvenství ve skládání kostky složitějšího typu 4x4x4, kterou dokončil za 24,97 sekundy. Video ze svého nového rekordního výkonu Patrick přidal na svůj YouTube kanál a jak si můžete všimnout, bleskurychlé složení Rubikovy kostky nepřekvapilo jen přihlížející diváky a okolní soupeře, ale i jeho samotného.