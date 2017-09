Zomri: Ľudia sa nám vyhrážajú stále, závidia totiž mozog, ktorý oni zrejme nemajú (Rozhovor)

Už mesiace víri vody slovenského internetu satirická (a nielen facebooková) stránka Zomri (facebook, web). Na konte má približne 70 000 lajkov a ich príspevky dosahujú obrovských čísiel. Vtipnými obrázkami, statusmi či paródiami (vraj) bojujú voči debilom na internete, tragédom, no i extrémistom. Robia si srandu z aktuálnych bizarností, no nezabúdajú ani na tradičné obete internetových vtipov. Všetko to pritom zvládajú so skvelým a trefným humorom, vďaka čomu si získali srdce mnohých Slovákov, medzi ktorých patrí aj redakcia apokalyptického divadla Refresher.



Svojou popularitou sa už stihli dopracovať aj k viacerým vlastným tričkám (ktoré sa takmer okamžite vypredali) či nálepkám a ich aktivitou sa inšpirovalo veľké množstvo facebookových stránok. V rozhovore zistíš, koľko ľudí za Zomri vlastne stojí, akým hrozbám administrátori stránky čelia a aj to, kam by s ich vtipmi autori nikdy nezašli. Pre autentickosť rozhovoru sme sa výnimočne rozhodli ponechať vulgarizmy v plnej forme.

Navonok sa humorne prezentujete, že na vašej stránke spolupracujú tisícky adminov. Koľko ľudí však za stránkou Zomri reálne stojí?

Admin 1: Zopár nás je... Len ja sám som za troch... Bradou.

Admin 2: Samotný obsah do veľkej miery spoluvytvárajú desiatky ľudí. Aj keby sme ako admini úplne prestali tvoriť, stránka pôjde v pohode ďalej. Týmto sme dosť výnimoční a som rád, že to tak je.

Admin 3: Je nás približne päť.

Ste nezávislí?

A1: Neviem odpovedať... nie som závistlivec.

A2: Som závislý na nasieraní prakokotov... Celkom endorfínová záležitosť.

A3: Sme banda feťákov. Závislí sme napríklad od perníka, alkoholu, alebo tetkinho szegedínu.

Prakokot: Podľa Zomri človek s pomýleným chápaním a myslením. Má zastaralé a obmedzené myšlienky i hodnoty. Myslí si, že preto, lebo je na Facebooku, je jeho názor zaujímavý a prínosný, bohužiaľ ho aj často vyjadruje, či už ide o politiku, imigrantov alebo neonacizmus.

Vaše obrázky sledujú desaťtisíce. Cítite morálnu zodpovednosť a riadite sa ňou?

A1: Riadim sa len tým, či je to aspoň z polovice tak vtipné ako Golonka v Let's Dance a či naseriem dosť veľa mentálnych atlétov.

A2: Cítim morálne, myslím globálne, ale inak to nejako zásadne neriešim. Dá sa povedať, že ten boom okolo Zomri do veľkej miery nechápem a stále to celé adminujem ako v čase, keď sme mali 3 000 lajkov a boli sme vyslovene komunitná záležitosť.

A3: Nemyslím, že to spolu nejako súvisí. Ak niečo zverejňuješ, je predsa jedno, koľko ľudí to číta, počuje, či je ich sto alebo desaťtisíc. Vždy máš zodpovednosť za to, čo z teba ide von. To je jednou z vecí, ktorú ukazujeme. Keď niekto verejne porušuje zákony rasizmom, prejavmi nenávisti, vyhrážkami, tak to nie je v poriadku. Naše morálne hodnoty sú tie, ktoré neznášajú riťolízači fašistov, ľudákov, prijebaných putinofilov, všelijakých šialených konšpirátorov a tiež bežných politikov, ktorí si myslia, že bežní ľudia sú pre nich dôležití, len ak majú v rukách hlasovacie lístky. Inak ich riadia kamoši z biznisu, pozemky, štetky, hodinky, kravaťáci, fľaša Moëtu, prípadne kvalitná fúkanica.

Veľký dosah vašich príspevkov popularizuje aj (pre niekoho) neznámych ľudí. Aký máte pocit z toho, že niektoré zlé živly, takpovediac, zviditeľňujete?

A1: Zviditeľňujeme ľudskú zlobu a hlúposť, ktorej je veľa... Asi ako vegánov.

A2: To je žiaľ súčasť akejkoľvek satiry a úplne sa tomu vyhnúť nedá. To by sme de facto nemohli nikoho spomenúť, keďže vždy sa nájde určité percento ľudí, ktoré bude s dotyčným sympatizovať, alebo ho vďaka vtipu spozná. Nepredpokladám ale, že by sme niekomu zásadne robili čísla.

A3: To je trochu sprosté sa na to pozerať z tejto strany. Zviditeľňujeme tie bludy, ktoré títo jedinci vypúšťajú. Aby si mohol prísť za matkou a povedať jej: "Vieš o tom, že Sulík sa namiesto domácej ekonomiky v poslednom čase zaoberá štúdiom islamu a má v tom fakt veľké diery? Vieš o tom, že mi tu básniš o komunistoch, lebo si bola vedúcou v domácich potrebách, ale na hraniciach vraždili nevinných ľudí?" Aby si mohol bratovi vynadať, že je strapatý a nevzdelaný chudák, lebo Tiso zabil jeho pradeda a rodinu poslal do Osvienčimu. Ak je vedľajším efektom nejaké zviditeľnenie prakokota, tak ľudia dobre vedia, že len preto, aby si naňho dávali pozor. Inak vy ste pred pár dňami dali priestor šialenej dievčine, ktorá tvrdí, že Zem je plochá. Je to to isté.

(a takisto sme si z toho robili srandu, pozn. redakcie)

Jednou z ikonických obetí vtipov Zomri je sekuriťák Edo, s ktorým sa začali ľudia dokonca fotiť. Nemáte pocit, že vaše vtipy často dosiahli level, v ktorom môžu obmedzovať životy druhých?

A1: Obmedzovať Eda??? Šak mu Grigorov zložil pesničku...

A2: Edo sa nestal ikonou len tak, kvôli fúzom, alebo stráženiu DM-ky. Na tom, kde je, dlhodobo tvrdo pracoval. Najskôr si ho vďaka tomu všimol Jano Benčík, ktorý mu venoval blog a na základe toho aj my. No a potom to už išlo samé, lebo Edo je niečo ako Meliško alebo Rudo Vasky. Navyše sa nezdá, že by mu to nejako zásadne vadilo. Podobne je to aj so Starou Blážovou.

A3: Edo v prvom rade obmedzuje životy ostatných. Bežne verejne praje ľuďom smrť, vyhráža sa a podobne.

Kde beriete inšpiráciu? Snažíte sa čerpať nápady cieleným prezeraním nejakého obsahu alebo je to úplne spontánne?

A1: Všetko je to spontánne a prirodzené, asi ako účinkujúci v Smotánke v sobotu podvečer.

A2: U mňa je to úplne spontánna záležitosť. Jednoducho príde impulz, ktorý môže mať akúkoľvek formu a potom už stačí len zapnúť fotošop alebo obyčajný online generátor memes.

A3: V prvom rade sú inšpiráciou aktuálne udalosti, potom aktuálne prakokotie komentáre a posty na facebooku a tiež ľudia, ktorí nám ich posielajú.

Často vám je vyčítané, že si robíte srandu z úmrtí ľudí známych ľudí. Aká je vaša odpoveď na moralizujúce komentáre?

A1: Že toto nie je miestnosť Smejeme sa s Ježišom, ale Zomri.

A2: Zomrite.

A3: Treba sa cez to preniesť. Rovnako by ste mohli vyčítať tvorcom M.A.S.H.-u, že si robili prdel z vojny.



Podľa ľudí teda často prechádzate cez hranice. Kam by ste však nikdy nezašli?

A1. Deti a herecké obsadenie Paneláku.

A2: Určite sú pre mňa tabu decká a rôzne ľudskoprávne témy, v ktorých ide naozaj o osudy konkrétnych ľudí.

A3: Určite deti, ale asi aj všakovaké hnusné choroby, do toho by som nešiel.

Vyhrážajú sa vám ľudia? Čo im prekáža a aký osud vám hrozí?

A1: Že ma rozrežú, zalejú s tofu a budú jesť ako fondue... Fuj. Avšak zoči voči sa tvária len zhnusene... Ako keby jedli to tofu, no.

A2: Vyhrážajú sa stále, prekáža im že vôbec sme a hrozí nám kandeláber. Ale to patrí k tomu, keďže prakokoti sú už od prirodzenia zaštepení proti humoru a keby mohli, zrovnali by to tu ako komunisti v 50. rokoch.

A3: Že máme mozeg a oni nemajú.

Spojil si už niekto identitu reálneho adminstrátora Zomri? Napr. vás videl scrollovať Facebook stránku na zastávke MHD... Mali ste z toho nejaký zážitok?

A1: Osobne nie, ale prednedávnom si vedľa mňa sadol chalan s telefónom, tak som mu tam nenápadne nazrel, no a mal lajknuté Zomri... Potom si zapol film s Jarom Slávikom, tak som zavrel oči a len počúval.

A2: Nejaké pokusy spájania identity už boli, ale nikdy nič zásadné, čo by stálo nejako zvlášť za zmienku. 99,9% spájaní sú úplné nezmysly a potom si to žiaľ odsierajú ľudia, ktorí s nami nič nemajú.

A3: Toto by sa už len z princípu nemohlo stať. Starého admina vozia do roboty na Gulfstreame 650, na iné spôsoby prepravy pľujem.

S podobnou tematikou príspevkov na Facebooku pôsobí viacero stránok (Stojatá voda, Ľegrácie Janka Francisciho...). Cítite medzi sebou rivalitu?

A1: Veľa z týchto stránok beriem ako naše deti, ktoré sa vydali svojou cestou a ja im kývem a viem, že aj tak sa vrátia so slzami v očiach, lebo sú chudáci.

A2: Vôbec nie, držím im palce. Navyše je každá z týchto stránok predsa len trochu inde.

A3: Občas žiarlim, keď sa im podarí niečo lepšie a trieskam si hlavu o stôl, že mi to nenapadlo skôr. Prajem im to, lebo robia vtipné veci. Okrem toho viacero z nich pochádza priamo od nás (Na latríne, Mizantropia a iní.), najprv nám posielali svoje obrázky a potom sa rozhodli, že založia vlastné stránky. Vždy mali našu podporu.

Povedali by ste o sebe, že bojujete za nejaký cieľ? Alebo je vašim cieľom len upozorňovať na dianie satirickými obrázkami?

A1: Bojujem za to, aby už konečne prestala ľuďom v hlave hrať tá opica na činely ako Homerovi, vypli internety a išli von a venovali sa svojim blízkym... Veď Zomri môžu mať aj v mobile.

A2: Mojim cieľom je robiť cynickú satiru. No a keďže mám určitý svetonázor, je pochopiteľné, že sa v mojich obrázkoch objavuje. Snažím sa to ale zvlášť nepreháňať a príliš nemoralizovať a nepoučovať. Určite nebojujem za nejaký konkrétny cieľ, je to hlavne o reflektovaní aktuálneho diania.

A3: V prvom rade ide o lajky a o prachy od Sorosa. Následne chcem samozrejme ukázať internetu, že nepatrí len chumajom, čo si pre tromi rokmi kúpili vo výpredaji v Alze počítač a odvtedy si myslia, že im patrí svet. Aby mali aj normálni ľudia pocit, že ich je dosť na to, aby tvorili reálnu opozíciu kokotnosti.

Vašimi príspevkami cielite na rôzne témy, či už je to bizarná snaha Jakubca o post župana alebo aktivizmus ĽSNS. Má to aj iný význam než zábavu?

A1: Jakubca mám rád, vonia ako moja mama...

A2: Treba povedať, že je rozdiel robiť si srandu z tragédov (Jakubec, Stašák, Mojsej...) a z extrémistov (ĽSNS, Branci, Zem a vek, Vzdor...). Kým pri tej prvej skupine je to len o zábave, pri tej druhej je to aj o upozornení, že teda bacha, toto tu je, a treba to aspoň brať do úvahy a nejako s tým pracovať. Samozrejme, nemôžeme a ani nechceme suplovať štát, políciu a súdy.

A3: V prípade Jakubca je to čistá zábava, v prípade ĽSNS je to skôr také zúfalstvo, že kam až môžu leniví a nenažraní politici priviesť fašistov.

S výnimkou admina Borisa Kollára berú niektoré ciele vašich vtipov ich význam vážne a cítia sa urazení. Často potom na vašu stránku spätne útočia. Nemyslíte si, že je nefér, keď majú bojovať voči stránke s takmer 70 000 lajkami, pretože ste mienkotvorní?

A1: Nech nemrnčia a pridajú sa... Ave.

A2: Pointa je práve v tom, že čím viac bojujú, tým je to pre nich horšie. S internetmi sa jednoducho nebojuje a kto toto nepochopí, má proste smolu a my ďalší kvalitný matroš. Ale každý to môže poriešiť ako Boris.

Na čo by si mali dávať v dnešnej dobe pozor mladí ľudia?

A1: Že nech nemajú veľké oči, lebo aj tak skončia ako umývači riadu v Írsku.

A2: Hlavne na svoje ego a úchylov z Pokecu.

A3: Na to aby si nezabudli nabíjačku. Ja si o sebe myslím, že som mladý, a to ma vždy serie najviac.

Priestor pre posledné slová:

A1: Dajte sa dokopy a pošlite nám už konečne do správy aj nejaké kozy!!! A ďakujeme, že vás máme, aj vy ste Zomri.

A2: Nič lepšie ako veľký klasik Toilet Rošťák nedám, takže pokoj v duši.

A3: Jebem celý Refresher.