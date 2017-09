Pri Tunisku objavili pod vodou stratené staroveké mesto Neapolis. Pred 1700 rokmi ho zničilo tsunami

Výskumníkov a archeológom sa po rokoch pátrania podarilo objaviť stratené staroveké mesto ležiace neďaleko pobrežia Tuniska. Mesto Neapolis staré viac ako 1700 rokov bolo kedysi významným centrom a za dlhé roky svojej existencie patrilo Grékom, Rimanom, Kartágu, ale neskôr aj Arabom. Nálezy pod vodou archeológov potešili, pretože okrem siete ulíc a pozostatkov stavieb našli aj viac ako 100 veľkých zásobníkov, ktoré boli v minulosti používané na skladovanie obľúbenej rybacej omáčky s názvom garum. Omáčka spoločne s vysušenými slanými rybami patrila medzi klenoty mesta Neapolis a vďaka nej sa tam zbiehali tisíce obchodníkov. Časť mesta sa pritom nachádzala na pevnine, konkrétne stále na území dnešného Tuniska, ale Arabi na jeho pozostatkoch po ničivom tsunami neskôr vybudovali svoje vlastné mesto Nabeul a až donedávna tam na starovekých artefaktov vyrastali hotely a reštaurácie.

Veľkú časť mesta, ktorá podľahla sile tsunami a skončila zatopená pod hladinou, výskumníci hľadali už od roku 2010 a dostali sa k nej až tento rok vďaka dobrému počasiu. Tsunami, ktoré znamenalo koniec jednej dôležitej éry, nezničilo len Neapolis, ale zasiahlo aj egyptskú Alexandriu a grécky ostrov Kréta, čo si v roku 365 nášho letopočtu zapísal rímsky historik Ammien Marcellin. Vďaka nemu a jeho zápiskom získalo ľudstvo informácie o tsunami a zatopenom Neapolise, pretože mesto sa v časoch púnskych vojen prikláňalo na stranu Kartágana a Rimania ho dlhý čas odmietali vnímať, čo znamenalo, že sa o ňom zachovalo len veľmi málo informácií.

