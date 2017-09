 Sony dalo nepodarenej plošinovke druhú šancu, a tak sa Knack 2 stal zábavnejšou hrou, ktorú si užijete najmä vo dvojici (Recenzia)

Knack mal byť silným launchovým titulom, ktorý PS4 tak silne potrebovalo. Pri vydaní konzoly totiž situácia nebola taká ako dnes. Najsilnejšia konzola na trhu (aspoň zatiaľ) s najlepším line-upom hier v súčasnej generácii (čo sa už nezmení) mala ťažké začiatky. Síce sa skvele predávala, no exkluzivít nebolo zďaleka toľko, koľko hráči a konzola potrebovala. Tento hlad neukojil ani Knack, prezentovaný ako zábavná plošinovka s príbehom. Musím sa priznať, že sa mi jednotka akosi dostala pomedzi prsty a keď som ju plne zaregistroval a úplne sa vrátil k hraniu, nebol som ochotný minúť na ňuu svoje peniaze. Z gameplayov to ktovieako slávne nevyzeralo a recenzenti k tomu taktiež čo-to prihodili.



My sme sa však v čase posunuli o 4 roky, kedy už vývojári z Japan Studios (tiež ste zvedaví, čo ohlásia na TGS, keď už vydali "všetko", na čom pracovali?) prehlasujú, ako mali pri vydaní jednotky málo času a prakticky s ňou sami nie sú spokojní. Uponáhľaný launch ale nebol jediným dôvodom, prečo sa Knack nepodaril. Všetci sa zhodujú, že na plošinovku toho zo žánrových možností veľa neukázalo, rovnako tak rýchlo prestal baviť aj combat systém či postavy a príbeh. A zatiaľ čo pri dvojke sa toho veľa zlepšilo, dej to rozhodne nie je (snáď to pri jedničke nebolo ešte horšie). Je neuveriteľne predvídavý, absentuje akékoľvek napätie, prekvapenie či zvrat, ktorý by hráč nečakal. Postavy k srdcu neprirastú, dialógy nezaujmú a to všetko je vlastne v poriadku, keďže ide o hru pre deti (kde roboti a trollovia zabíjajú ľudí a ničia veľkomestá). Z tohto hľadiska teda musíme prižmúriť oči, na druhej strane, miera infantilnosti a nezaujímavosti postáv a príbehu ako takého presahuje hranice toho, čo je ospravedlniteľné pri danom žánri a cieľovke.

Čím teda Knack 2 zaujme? V prvom rade musíme spomenúť lokálny co-op, bez ktorého by som do hry šiel tak trochu nasilu. S priateľkou v posledných mesiacoch skúšame všetky možné "gaučové hry", a teda hry pre dvoch, takže nám Knack nemohol uniknúť. A mne sa vlastne aj páčili prvé prezentované gameplay zábery. Nakoniec, je pravda, že pri podobných tituloch robí co-op hru automaticky lepšou a hlavne zábavnejšou. Nemusíme vám vravieť, koľko krásnych spomienok máme všetci na Overcooked vďaka úsmevným momentom, ktoré sme so svojimi partnermi pri hraní zažili. Podobne to funguje aj pri Knackovi, kedy si hru oveľa viac užijete vo dvojici. Nielen kvôli "súťaženiu", pomoci či spoločným chvíľam, ale i vďaka možným vtipným momentom a hlavne combatu. Vo dvojici sa totiž bojuje ľahšie a originálnejšie, hlavne, keď získate niekoľko špeciálnych útokov.



O combat systéme môžeme s ľahkosťou povedať, že sa vývojárom podaril, aj keď nie na jedničku. Samozrejme, nejde o žiadnu dieru do sveta, ale vzhľadom na detskú hru, ktorá ponúka very hard obtiažnosť (aj za obtiažnosť si autori zaslúžia palec hore) je v hre dostatočné množstvo pohybov a úderov. Možno zamrzí, že sa neodomykajú skôr, a tak sa s nimi neskôr v hre nebudete príliš veľmi zapodievať, ak si zvyknete na tie predošlé, ktoré jednoducho fungujú aj tak najlepšie. Zvyknúť si na ne nie je vôbec náročné, keďže hra je skutočne dlhá (na hard obtiažnosti mi zabrala cez 12 hodín, pričom v coope som absolvoval nejakú tretinku). Kým sa dopracujete k špeciálnym úderom, naučíte sa ničiť nepriateľov efektne prvými útokmi.

Priestoru na to budete mať skutočne dosť, keďže stretov s nepriateľmi je dosť a pri vyššej obtiažnosti párkrát zomriete. Nie je to žiadna "soulsovka", no ak chcete uspieť, musíte byť buď mimoriadne vyskillovaný alebo sa naučiť schémy útokov jednotlivých nepriateľov a často sa uhýbať. Nie je to extrémne náročné, no Knack je plošinovka a máte sa pri nej zabávať, takže máte ako hráč tendenciu k tomu aj náležite pristupovať. Nebudete sa predsa príliš vážne zapodievať tým, koľkokrát sa uhnete a vyblokujete úder, keď chcete jednoducho skákať, rozkopať trollov a postupovať ďalej.

Práve postup ďalej vám občas nedovolí Knacka vypnúť. Level dizajn sa podaril, obzvlášť pri džungľových či prírodných prostrediach. Množstvo originálnych levelov v hravých farbách však nevynikne tak dobre, ako by malo, kvôli tunelovosti hry. Nejde o open world, ale o dosť obmedzené možnosti pohybu a voľbu cesty. Vždy je tu vlastne len jeden spôsob (vyššie obtiažnosti ponúkajú zábavnejšie cesty), ako sa do cieľa dostať, čo hráča miestami obmedzuje. Obzvlášť takého hráča, ktorý rád levely skúma. Ak však na tento ťah pristúpite, čaká vás viac cez 15 levelov s množstvom odlišných nepriateľov a výziev. Možno mi chýbalo viac levelov v meste, respektíve takých, akým bol útok na "tajný chrám". Pocit, keď je Knack vysoký ako činžák a valcuje všetko, čo mu stojí v ceste, je na nezaplatenie. Protivníci, s ktorými ste mali najväčšie problémy razom lietajú ako handry po dvore a vy si to ako hráč nesmierne užívate. Škoda však, že takých pasáží je až bolestivo málo.

Zamrzí aj práca s kamerou, ktorá niekedy nešikovne zaberie Knacka z nevhodného uhlu a máte problém orientovať sa. A síce to má svoj efekt napríklad pri obrovskom Knackovi, kedy gameplay pôsobí ako útok skutočného monštra na mestá, skôr mám dojem, že sa dosiahol úplnou náhodou, keď sa vývojári dostatočne nepohrali s kamerou. Tá si úlohu na jednotku neplní ani v Knackovej mini podobe, kedy sa musíte dostávať cez rôzne prekážky. Celkovo funguje transformácia veľkého a malého Knocka skutočne výborne a okrem toho, že sa dá originálne využiť v súbojoch, dobre sa na ňu pozerá. Skutočne by som nikdy nepovedal, že obyčajná zmena postavy ma v hre takto zaujme.

S tým súvisia aj hádanky a celkové prostredie, ktoré vás nabáda k striedaniu veľkého a malého Knacka. Osobne mi však chýbalo viac náročnejších pasáži využívajúcich striedanie veľkosti, rovnako ako viac puzzle a hádanok. Sem-tam sa síce objavia, ale nebol som z nich nadšený. Pre deti sú príliš náročné, zatiaľ čo pre staršieho hráča ich je málo, aj keď sú zábavné a občas by mohli pritvrdiť. V tomto prípade sa nemôžeme baviť o žiadnej strednej ceste. Buď sú hádanky optimalizované pre deti alebo dospelých, nie však takto. Na druhej strane tu máme mladšieho, oveľa madšieho brata Crasha Bandicoota, keďže niekoľko pasáží skutočne vyžaduje šikovné prsty. Vzhľadom na to, že som nedávno absolovoval celú trilógiu Crasha ma tieto momenty veľmi potešili. Len škoda, že ich nebolo viac. Niečo podobné s v dnešnej recenzii opakuje bohužiaľ až príliš často. Veľa podarených herných aspektov je v hre roztrúsených len veľmi zriedka. V každom prípade platí, že si užijete ako prechod hrou, tak súboje. Nuda a stereotyp sa u mňa dostavili asi až v záverečnej hodine po predposlednom bossovi. Tam niekde sa hra mala aj skončiť, skutočne som nepochopil nutnosť ešte viac ju naťahovať.



Pochváliť musíme aj soundtrack, ktorý príjemne prevádza hrou a taktiež vizuál. Iste, nie je to žiadna grafická vízia veľkého vývojára či Naughty Dog, no Knack 2 vizuálom rozhodne neurazí. Ide plynule, nemá problém so stabilným FPS či dĺžkou načítavania. Knack 2 je zábavnou hrou (najmä pre dvoch), ktorá využíva zmes akčnej arkády a občasných hádaniek spojených hlavne s aspektami žánru plošinoviek. Bude vás baviť hrateľnosť, pohyb Knacka, jeho schopnosti, ako aj súbojový systém, pričom si užijete veľa zábavy hlavne v lokálnom coope v dlhom singleplayeri. Miestami zamrzí kamera, repetitívnosť džungľových prostredí a absencia tých mestských, rovnako vás nenadchne príbeh a jeho postavy, no ak k titulu pristúpime ako k určenému pre menších, ponúka toho skutočne veľa aj pre dospelých hráčov. Ak máte Knacka 2 s kým hrať, asi by ste po ňom mali siahnuť. Aj po dohratí vás totiž čaká množstvo end game obsahu či New Game plus. Veľmi, veľmi silných 7/10.

