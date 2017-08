Smartfón V30 od LG dostal krásny OLED displej s tenkými rámikmi. Hanbiť sa však nemusí ani za fotky či audio 

Jedna z najočakávanejších noviniek, ktoré majú byť predstavené počas tohtoročnej šou spotrebiteľskej techniky v Berlíne, je konečne tu. Spoločnosť LG po mesiacoch pravidelného odhaľovania menších častí hardvérovej výbavy odhalila v plnej paráde generačného nástupcu za Android smartfón V20. Vybavila ho krásnym a veľkým zobrazovacím panelom s tenučkými rámikmi, poriadnym výkonom a tiež fotoaparátmi, na ktorých si nepochybne zgustnú aj profesionáli.

LG’s V30 loses the gimmicks and gains a beautiful OLED screen https://t.co/lLobR88T9W pic.twitter.com/d6YKFoiMob — The Verge (@verge) August 31, 2017

LG V30 kombinuje až 6-palcovú uhlopriečku s pomerne kompaktným telom (151.7 x 75.4 x 7.3 mm), čo juhokórejský výrobca číslo dva dosiahol prostredníctvom zlepšenia pomeru medzi displejom a prednou stranou prémiovej konštrukcie z dvoch kusov ochranného skla Gorilla 5 a hliníkového rámiku. Podobne ako Galaxy S8 alebo Note8, aj tento high-end model vďaka tomu ponúka moderné vizuálne prevedenie, ktoré sa čoraz častejšie objavuje medzi požiadavkami potenciálnych zákazníkov. Čo však ostatné špecifikácie?

OLED a odolnosť

Renomovaný výrobca nahradil zaužívaný LCD displej za P-OLED, vďaka čomu zlepšil energetickú efektivitu, pretože ak V30 zobrazí čiernu farbu, ktorá je mimochodom podstatne bližšie k realite, automaticky vypne príslušné pixely. Nová zobrazovacia technológia má však navrch aj pri kontraste alebo takých farbách, ktoré sú citeľne pestrejšie. Rozlíšenie dosahuje úrovne Quad HD+ (2 880 x 1 440 pixelov), čiže 538 pixelov na jeden palec, a ak niekoho zaujíma pomer strán, tak ten je 18:9.

čipset Snapdragon 835

4 GB RAM

64 alebo 128 GB úložisko (UFS 2.0) + microSD do 2 TB

Android 7.1.2 Nougat

bezdrôtové nabíjanie

farby: Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue, Lavender Violet

Smartfón sa navyše môže pochváliť ako certifikáciou podľa normy IP68, čo mu zabezpečuje spoľahlivú ochranu pred vodou a potopením, tak aj vojenskou normou MIL-STD-810G. Tá zase zaručuje, že vydrží používanie v nehostinnom prostredí, kde sú vysoké alebo nízke teploty. Rovnako však vydrží teplotné šoky či nejaký ten menší pád na tvrdú zem.

Tri fotoaparáty

Presne tak, ako sme očakávali, LG V30 prichádza na scénu so špičkovým foto a video hardvérom, ktorý vraj dokáže zachytiť zábery, aké padnú do oka i náročnejšiemu používateľovi. Na zadnej strane novinky sú umiestnené až dva hlavné fotoaparáty. Klasický ponúka takzvaný Crystal Clear objektív zo skla (krajšie farby), 16 megapixelov, optickú aj elektronickú stabilizáciu obrazu, hybridné zaostrovanie a dychberúco nízke clonové číslo f/1,6. Širokouhlý zase 13 megapixelov, f/1,9 a až 120-stupňový uhol pohľadu. A predný? Ten má v repertoári 5 megapixelov aj 90-stupňový uhol.

Camera smarts, audio perfection and a gorgeous OLED screen. This is the LG V30 https://t.co/MZnDWCzAjA pic.twitter.com/7RY09DSzyE — Android Central (@androidcentral) August 31, 2017

Napevno zabudovaná batéria dostala priemernú veľkú 3 300 mAh kapacitu a zvukový výstup bol obohatený o pokročilý digitálno-analógový prevodník (32-bit) Hi-Fi Quad DAC od americkej spoločnosti ESS Technology, takže si na svoje príde nejeden hudobný nadšenec. Pri počúvaní nášho obľúbeného interpreta sú dokonca k dispozícii digitálne filtre alebo užitočné zvukové predvoľby, čiže celkom bohatá ponuka možností prispôsobenia.

Vyladenie audio výstupu tentokrát dostala na starosti známa dánska spoločnosť Bang & Olufsen, čiže sa máme na čo tešiť. V základnom balení navyše nájdeme jej slúchadla, pričom konštrukcii smartfónu nechýba ani legendárny 3,5 mm jack.

Dostupnosť a cena

Juhokórejský výrobca plánuje spustiť predaj 21. septembra, avšak zatiaľ iba v domovskej krajine. Web Android Authority píše, že krátko po tom prídu na rad ďalšie trhy, no bližšie informácie momentálne nepoznáme. Cenovka by sa mala pohybovať okolo 700 eur za ten najlacnejší model so 64 GB úložiskom.