Česká aplikácia GreenScan nás chce chrániť pred zlými výrobkami. Naskenujete čiarový kód a viete, čo kupujete

Predstavte si, že vytiahnete váš smartfón, naskenujete čiarový kód sprchového šampónu a v tej chvíli na displeji uvidíte všetky podstatné informácie, vďaka ktorým sa viete vyhnúť prípadným zdravotným problémom. Ak by lacný produkt obsahoval škodlivé látky, vy by ste o tom vďaka nim vedeli ešte skôr, ako zaň zaplatíte. A presne o to isté ide českému start-upu, pretože ich pripravovaná mobilná aplikácia ponúka veľmi obdobnú funkcionalitu.

Tato česká aplikace vám po načtení čárového kódu řekne, zda kosmetika obsahuje škodlivé látky: https://t.co/2HVByDzP4v pic.twitter.com/jI0u4N4ICa — CzechCrunch (@czechcrunch) August 28, 2017

Aby však mohli GreenScan priviesť k životu, potrebujú najskôr vyzbierať dostatočný finančný obnos, o čo sa momentálne snažia prostredníctvom crowdfunding webu Hithit. Do konca kampane zostáva viac ako 3 dni a zatiaľ vyzbierali niečo cez 50 percent z cieľa. Sprístupniť by ju chceli do konca roka.

Aplikácia spočiatku dokáže rozpoznávať a odporúčať iba kozmetické výrobky, čiže zubné pasty, šampóny a, samozrejme, rôzne dámske špecialitky. Celé to začína buď zadaním názvu alebo skenovaním čiarového kódu priamo z krabičky, po čom príde rad na zobrazenie zloženia, prípadne aj výstrah. A dôveryhodnosť?

Poskytované informácie pochádzajú od medzinárodných inštitúcií zameraných na chémiu a pred prevzatím sú ešte konzultované priamo s odborníkmi, takže im možno bez obáv veriť.

Odporučí alternatívu

Používateľ GreenScan si navyše môže nechať poradiť lepšiu, lepšie povedané zdravšiu alternatívu, pričom sa tu do úvahy berú i dodatočné informácie, ako je napríklad jeho špecifická alergia, informuje web CzechCrunch. Zobrazený výrobok bude možné uložiť, respektíve rovno zakúpiť cez internet.

Z dlhodobého časového horizontu však neplánujú pri kozmetike zostať naveky. Ich ambície siahajú podstatne vyššie.

"Naším dlouhodobým cílem je dokončit web a mobilní aplikaci, která umožní lidem po celém světě pořídit si zdravý a ekologicky šetrný produkt, od drogerie a oděvů až po jídlo a mobil. Vše velmi rychle a jednoduše, přesně podle osobního nastavení (alergie, typ pokožky, oblíbená vůně, barva nebo materiál). Prostě rychlý, cílený nákup zdravějších produktů. Tím zlepšíme kvalitu našeho zdraví a zdraví naší planety."