V Amazonskom pralese zrušili rezerváciu o veľkosti Slovenska. Brazília chce dať zelenú ťažbe zlata

Nech sa deje čokoľvek, ťažba jednoducho nesmie prestať. Podobnými slovami sa asi riadia aj brazílske orgány, ktoré najnovšie rozhnevali desiatky ochranárov a milovníkov prírody. Samotný prezident krajiny Michel Temer dal zelenú zrušeniu veľkej rezervácie v známom Amazonskom pralese s názvom Renca. Má rozlohu okolo 46 000 kilometrov štvorcových, čo je takmer veľkosť ako samotné Slovensko. Až 30 % z nej bude takpovediac pohodených na pospas osudu bez náležitej ochrany. Podľa médií by sa do oblasti mohli nasťahovať ťažobné a banícke spoločnosti s cieľom získať čo najviac zlata, medi, železnej rudy, niklu či mangánu. Záujem už prejavilo 20 subjektov, informuje The Guardian. Podľa slov vládnych predstaviteľov je potrebné, aby vznikali nové pracovné miesta.

A prales sa zmenšuje a zmenšuje...