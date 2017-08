Celé dni a noci na párty s alkoholom. Britská spoločnosť ponúka prácu snov

Na piatkové večerné uvoľnenie sa teší mnoho z nás. Niekto si ho predstavuje doma, iný zasa hýri ulicami rušného mesta dávno po súmraku. Práve pre takých ľudí sa našiel dream job a navyše sa ani nebudeš cítiť zle, že si celú noc prepil a celý víkend prespal. V pondelok totiž nemusíš vstávať do práce a tvojou náplňou bude na takéto párty chodiť.

Britská spoločnosť HenHeaven sa totiž špecializuje na organizáciu tých najbrutálnejších večierkov. Či už ide o obyčajné párty, rozlúčky so slobodou či iné hýrenia, ak chceš získať nových zákazníkov, musíš o svojich aktivitách aj informovať - a presne to môžeš robiť aj ty. Točiť videoblogy. Síce sa nestaneš práve slávnym youtuberom, no na druhú stranu, videá nemusíš ani upravovať. Jednoducho, natočíš zábery na párty, kam si bol vyslaný, a spoločnosť sa už o postprodukciu postará. K tomu patrí aj mnoho cestovania, HenHeaven nepôsobí len v Spojenom kráľovstve, preto sa pokojne dostaneš aj do Las Vegas, a to za cenu natočenia pár záberov rozhodne stojí.



Šťastný človek, ktorý si toto zamestnanie uloví, sa dostane aj na elitné celebritné večierky či rozlúčky zo slobodou. Stačí len točiť, zabávať sa a prípadne sa pár ľudí spítať na ich názor. Plat predstavuje ročne takmer 21 000 libier, čo v prepočte znamená solídnych 23 000 eur. Nejde však o full-time pozíciu, pracovať ti stačí len 37,5 hodiny za týždeň.