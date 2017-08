Štipľavá pravda dnešných dní zobrazená v citlivých kolážach. Ženské telo je nesmierne dehonestované

Na svete sa nachádza mnoho ľudí, ktorým prekáža dnešný "systém" a to, ako sa ľudia nazvájom vnímajú. Jedným z týchto jedincov je aj výtvarníčka Jacqueline Mak. Nesporne talentovanej umelkyni prekáža rovno viacero vecí, a to je predovšetkým, akú veľkú rolu hrá v dnešnej konzumnej spoločnosti ženské telo. Často je idealizované a premieňané na suchý objekt bez citov, čo je podľa názoru Jacqueline jednoducho dehonestácia. Rozhodla sa tak venovať časť svojej práce práve tejto citlivej téme a pripravila niekoľko ilustrácií, ktoré majú veľmi ironickým spôsobom upozorniť na tento problém, no niekedy sa jej tvorba často blíži až za hranice. To však sama Jacqueline Mak priznáva a tvrdí, že odjakživa mala veľmi pikantné portfólio.

