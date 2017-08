Japonský hostinec zamestnáva makaky. Obsluhujú zákazníkov a zaplatené dostávajú banánmi

Aj keď vďaka prístupu niektorých čašníkov mávame pocit, že nás obsluhujú opice, v jednom z japonských hostincov to môžeš zažiť naozaj. Kayabukiya Tavern v časti Uconomija totiž už 29 rokov zamestnáva makaky. Samozrejme, tím pohostinského zariadenia tvoria aj samotní ľudia, no šikovné opice sú takisto veľmi dôležitou súčasťou. Makaky majú vlastnú uniformu, roznášajú nápoje a dopĺňajú servítky na stôl. Majiteľ reštaurácie Kaoru Otsuka pritom opice k ničomu nenúti, všetko to začalo s makakom menom Yat-chan, ktorý sám od seba začal napodobňovať správanie zamestnancov reštaurácie.



Ľudia však aj napriek tomu obviňujú majiteľa zo zneužívania zvierat, no z videí jasne vidno, že šikovné makaky táto práca nadmieru baví. Navyše, majú aj plat. Skutočné peniaze by im však boli zbytočné, ich odmena má teda podobu sladkých banánov a opice sú podľa Otsukových slov viac než šťastné. Dokonca sú mu bližší než jeho rodina a spolu i zaspávajú. Okrem Yat-chana sa môžu zákazníci stretnúť aj s Fuku, Yume, Matsu, Hanou a Momotarom, ktorí už obsluhovali aj známe celebrity či dôležitých politikov. Okrem samotnej obsluhy zákazníkov dokážu opice robiť aj sofistikované triky - zákazníkov dokážu zabaviť napríklad chôdzou na chodúľoch.