Spolupráca roka? adidas Originals spája svoje sily s japonskou manufaktúrou a výsledkom sú tenisky, po akých ihneď zatúžite

Nemecký športový gigant nás už nejedenkrát dokázal presvedčiť o tom, že stále dokáže vytiahnúť eso z rukáva a pripraviť si pre svojich fanúšikov naozajstnú módnu lahôdku. Dnešným dňom nám to adidas Originals opäť len potvrdí, keďže svetlo sveta uzrela ich nová kolaborácia s Hender Scheme. Nič vám daný názov nehovorí?

Poďme to teda urýchlene napraviť. Ide o japonskeho výrobcu najvyššej kvality, ktorý ešte aj v súčasnosti vsádza na ručnú prácu, čo sa už vôbec nevidí tak často, ako by nás tešilo a taktiež bolo dobré. Precíznosť kožených topánok a doplnkov pochádzajúcich z ateliérových dielní Hender Scheme by totiž mohli s pokojom vyučovať na všetkých krajčírskych školách od Číny po Taliansko. Vráťme sa ale naspäť k merítku veci a tým je dokonalé dielo, ktoré bude určite ašpirovať na spoluprácu roka v rámci módneho segmentu.

Siluety Superstar, Micro Pacer a u nás mimoriadne populárne NMD sa dočkali luxusnej úpravy a celokoženého prevedenia v typickej farbe. Veríme, že vás menované tenisky zaujmu, avšak máme aj zlé správy tykajúce sa vysokých cien. Tie sa budú pohybovať v rozmedzí cca 750 až 850 EUR a tak si bohužiaľ budeme musieť vystačiť len so zábermi situovanými nižšie. Alebo?

