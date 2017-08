Príbeh Harryho Pottera má v sebe veľkú dieru. Podľa fanúšikov sa k Dursleyovcom nikdy nemal dostať

Ak si ešte nečítal knihy o Harry Potterovi, rozhodne by si to mal čo najskôr zvládnuť, no ak áno, pravdepodobne si si ich naozaj užil. J. K. Rowling je dnes jednou z najbohatších spisovateliek na celom svete a jej mladý čarodejnícky študent ju živí už niekoľko rokov. Harry Potter má na svete obrovské zástupy fanúšikov, no len niekoľko pozorných očí si všimlo značnú nezrovnalosť, ktorou knižná séria oplýva.

Sama Rowlingová priznala, že na svete je obrovské kvantum fanúšikov omnoho viac zažratých do samotnej knihy, než je ona sama. Tí dokážu upozorniť na zrejmé nedostatky v príbehu, ako prečo sa čarodejníci nikdy neučia matematiku ani angličtinu alebo čo za hlúposť je, že magická energia deaktivuje mobilné telefóny, no dokážu i vyplodiť zaujímavé teórie o tom, ako je Draco Malfoy vlkolak a Ron je vlastne Dumbledore. Tentokrát však skupina nadšencov poukázala na naozaj relevantnú chybu.

Keď Lily a James Potter zomreli, priamo na Halloween, 31. októbra, Hagrid poňho priletí do Godricovej úžľabiny na Siriusovej motorke a odvedie ho k otrasným Dursleyovcom. Z kníh i filmov vieme, že Harryho rodičia zomreli v noci. Rovnako však vieme, že úplne na začiatku prvého dielu, keď sa Hagrid stretol s Dumbledorom a profesorkou McGonagallovou, nesúc Harryho v náručí, bola takisto noc, no už sa blížili posledné minúty 1. novembra. Otázkou je, kde celý ten deň Harry s Hagridom boli.

Hagrid prehlásil, že malého Harryho z domu vytiahol a čo najskôr s ním ušiel, kým si niečo uvedomili muklovia. Zápchy v oblohe môžeme tiež vylúčiť a z Hagridovho monológu na začiatku celej série je úplne jasné, že cestuje priamo z miesta činu. Ako na dôvažok ešte dodáva, že cesta bola naozaj jednoduchá a Harry v jej časti zaspal.

Podľa fanúšikov môžeme vylúčiť teóriu o tom, že Hagrid s bábätkom bez cieľa krúžil a vyčkával najbližšiu noc, pretože ako vieme z druhého dielu vďaka Ronovmu nápadu ukradnúť tatkovi auto, muklovia si všímajú lietajúce objekty viac než dobre. A navyše, predstava, že Hagrid a malý Harry sa nepotrebujú zastaviť na potrebu, piť či jesť, je viac než nepravdepodobná. Inými slovami to jednoducho celé nedáva zmysel.

Alebo si myslíš, že je nejaký spôsob, ako mohla Hagridovi cesta trvať takmer 24 hodín a navyše bola cesta podľa jeho názoru úplne v pohode? Nezabúdajme navyše, že profesorka McGonagallová na Hagrida ako mačka čakala celý deň, pretože ju Vernon Dursley odháňal už vtedy, keď šiel ráno do práce.