Navštívte Černobyľ bez toho, aby ste vyšli z domu. Interaktívny projekt chce ukázať tragédiu ešte hlbšie

Opustené miesta, kde nenájdete takmer žiadnu živú dušu a všetko navôkol je ponechané svojmu osudu. Podobné "destinácie" stále lákajú tisícky návštevníkov. Aj keď nejde o klasických dovolenkárov s uterákom a opaľovacím krémom v ruke, preskúmať starú továreň či prejsť sa po miestach, kde kedysi došlo k veľkej havárii sú tiež cennými zážitkami. Prednedávnom sme vám ukázali 5 najrádioaktívnejších miest na zemi, kde sa na druhom mieste ocitol Černobyľ. Legendárna oblasť sa stala inšpiráciou pre mnohé počítačové hry, knihy i filmy. Dá sa sem chodiť aj na prehliadky, no verejnosti sa najnovšie naskytla nová zaujímavá možnosť, ako si areál pozrieť.

Žijeme v 21. storočí a virtuálna realita je na vzostupe. Poznáte to, nasadíte si na hlavu špeciálne zariadenie a ide sa na vec. Avšak, je VR vhodná iba na hranie hier? Jej možnosti sú ďaleko väčšie. Ak túžite ísť do Černobyľu, no nevychádzajú vám financie, čas, v práci nemožno zobrať dovolenku, sú iné povinnosti a pod., viete sa uskromniť, tak vám stačí aj PlayStation VR. Herná konzola aktuálne pracuje na novom projekte, vďaka ktorému chce ľuďom ponúknuť možnosť navštíviť opustenú elektráreň z pohodlia domova. Keď sa vám novinka niekedy dostane do rúk, zrazu sa ocitnete v 80. rokoch minulého storočia a budete môcť kráčať po známych miestach.

K dispozícii budú nielen priestory samotnej elektrárne, ale tiež bude používateľ môcť "pochodiť" známe lokality ako zábavný park, miestnu školu, nemocnice a mnohé ďalšie. Aby nás vývojári poriadne navnadili, zavesili na YouTube vyše 3-minútovú ukážku. Pod videom sa píše: "Veríme, že virtuálna realita nie je len o zábave. Rozhodli sme sa, že černobyľská tragédia by nemala zostať len na úrovni akčnej hry, chceme využiť mechaniku počítačových hier na vytvorenie interaktívneho popisu tragického osudu ľudí a miesta postihnutého katastrofou. Navštívte Černobyľ bez opustenia domova!"

Výsledný projekt bude kompatibilný so zariadeniami ako Oculus, PlayStation VR, HTC Vive alebo na mobile ako Samsung Gear VR. Máš o projekt záujem? Klikaj sem.