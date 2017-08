"Máš na to mať ma?" Nová zoznamka chce spájať bohatých ľudí s krásnymi a inteligentnými partnermi, ale narazila už na prvý problém

Fenomén vzťahov založených na peniazoch z jednej strany a kráse či mladosti z tej druhej sa po svete rozmáha už niekoľko rokov a zrejme nastal čas na jeho veľkolepý príchod na Slovensko. V našom hlavnom meste sa začali objavovať veľmi jednoduché reklamy, na ktorých je len fotografia mladej slečny s otázkou „Máš na to mať ma?“ a odkazom na internetovú zoznamku. Nejde o obyčajnú zoznamku, na ktorej si môžeš nájsť partnera na celý život, ale skôr o miesto, kde sa budú môcť stretávať bohatší jedinci s túžbou spoznať zaujímavých ľudí, akých by bez investovania financií možno nikdy nemali šancu stretnúť.

Koncept sugar datingu spočíva v tom, že jedna zo strán investuje svoje peniaze a druhá zase krásu, inteligenciu či mladosť, ako sa uvádza aj na stránke zoznamky, a nezáleží pritom na pohlaví. Vydržiavať mladšieho chlapa si pokojne môže aj staršia majetnejšia dáma, aj keď sú v spoločnosti častejšie vnímané najmä vzťahy starších mužov s mladšími ženami. Nová zoznamka však narazila aj na prvý problém, pretože ako informoval portál Stratégie, niekomu sa jej reklama znepáčila a nahlásil ju na Radu pre reklamu. Problematická má byť otázka „Máš na to mať ma?“, ktorá vyznieva, akoby sa ženy dali kúpiť a boli len majetkom. Vývoj reklám aj celej zoznamky budeme v blízkej budúcnosti sledovať a ak si už niekedy v živote mal skúsenosť so sugar datingom a chcel by si sa o neho podeliť, pokojne sa nám ozvi do redakcie.