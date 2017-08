Narodil sa tam Harry Potter a Voldemort mu v ňom zabil rodičov. Za 1 milión eur môžeš vlastniť dom z kultového filmu

Vlastniť nehnuteľnosť zo svetoznámeho filmu nemusí byť na zahodenie. V jednej z najzachovanejších stredovekých dediniek v Spojenom kráľovstve leží nehnuľnosť s názvom De Vere House, v ktorej sa narodil samotný Harry Potter. Dedinka Lavenham v Suffolku sa objavila vo filme Harry Potter a Dary smrti, konkrétne v jej prvej časti, a svojou atmosférou tvorcom perfektne poslúžila ako časť filmovej dedinky Godric’s Hollow. Vo filme si dom zahral dôležitú úlohu, keď sa v ňom prechádzal Lord Voldemort a zabil Harryho rodičov, zatiaľ čo malý čarodejník bezbranne ležal vo svojej kolíske. Diváci ho mohli spoznať ako nehnuteľnosť stojacu naproti cintorínu, v ktorej oknách svietil vianočný stromček a vyhrávala z neho hudba až do momentu, kedy sa tam kvôli Voldemortovi neodohrala dvojnásobná vražda.

Dom pritom nie je úplne obyčajný, pretože jeho názov pochádza z rodinného mena De Vere, čo bola v stredoveku druhá najbohatšia rodina v celom Anglicku a väčší majetok mal len kráľ. Celá dedinka je považovaná za najzachovanejšiu stredovekú dedinu v Anglicku a v 17. storočí sa tam do domáceho väzenia dostali aj súrodenci kráľa Karola II. Cena domu sa vďaka pôvodnému vzhľadu a dobovej atmosfére vyšplhala na 995-tisíc libier, čo je v prepočte takmer 1,1-milióna eur a na predaj je už druhýkrát v priebehu posledných piatich rokov.

