Štyri Slovenky nepustili na Lomnický štít, aj keď mali kúpené lístky. Smutná príhoda odhaľuje odpornosť ľudí v našej krajine

Často sa na internete zjavujú komentáre o tom, ako spolu Slováci nedržia a ako si často hádžu polená pod nohy. Tvrdí sa, že náš národ je plný závisti, nenávisti či nepriateľstva a nedávna príhoda štyroch mladých Sloveniek bohužiaľ do tejto sféry spadá. Na Facebooku sa zjavilo poburujúce video z Lomnického štítu. Mladá Slovenka na ňom rozpráva znepokojujúci príbeh o tom, ako sa nedostala na lanovku, ktorú si zaplatila.

Ako zistíš od samotnej Vierky, systém prevádzkovateľa lanovky vyžaduje GOPASS kartu. S ňou môžeš po celom Liptove, vo Vysokých i v Nízkych Tatrách získať veľké množstvo výhod, no bohužiaľ, Vierke a jej kamarátkam nedorazila včas. Lístok na lanovku však už mali všetky štyri kúpené a peniaze už dávno odcestovali z ich účtov.

Miesto lanovky však skončili na infocentre, kde ich poriadne zdržali. Lanovka im ušla takmer pred nosom a Lomnický štít sa zdal byť v nedohľadne. Bolo im však povedané, že pokiaľ bude mať nejaký z nasledujúcich odchodov lanovky voľné miesta, pokojne ich môžu využiť a príjemnej atmosfére napomáhal aj ústretový vlekár. Lanovka so štyrmi voľnými miestami sa zhodou okolností našla, no štvorica Sloveniek si do nej nesadla.

Okolnosti im prekazila pani z infocentra, ktorá z neznámych dôvodov ich vstup na palubu zakázala. Dámy sa vo finále na Lomničák dostali, no len vďaka tomu, že si cestu kúpili znova. Ťažko však ide o šťastný koniec, podobné výlety sa pohybujú ďaleko za sumami v desiatkách eur. Samotná Vierka však nevešá hlavu a na konci videa posiela povzbudzujúcu správu, z ktorej by sme si rozhodne mali všetci vziať príklad.