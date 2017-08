Ona má 98, on 94, no zobrali sa až teraz. Sympatický pár je dôkazom toho, že láska kvitne v každom veku

Stalo sa to pred ôsmimi rokmi. Telocvičňa v meste Middletown v americkom štáte New York bola dejiskom osudového stretnutia dvoch sympatických dôchodcov, ktorí sa rozhodli aj na staré kolená ostať v dobrej kondícii, a preto dvakrát do týždňa pravidelne cvičili. Ihneď si padli do oka a prvé spoločné rande bolo na spadnutie. Gertrude Mokotoff si s Alvinom Mannom mali za tie roky čo povedať. Zdieľali spoločné názory, skúsenosti a zážitky, ktoré za dlhé obdobie svojich životov nazbierali.

Gertrude Mokotoff sa narodila v roku 1918. Vyštudovala Kolumbijskú univerzitu a neskôr pôsobila po dobu tridsiatich rokov ako univerzitná profesorka biológie, potom sa rozhodla pôsobiť v komunálnej politike. Má za sebou dlhoročné manželstvo s kardiológom, ktoré narušila až smrť manžela v roku 2002 - po 61 rokoch úspešného vzťahu.

Alvin Mann sa narodil v roku 1923. V jeho živote zohrala významnú úlohu druhá svetová vojna, nakoľko v 19 rokoch narukoval a pôsobil na nákladných lodiach aj tankeroch počas celého obdobia ozbrojeného konfliktu. Neskôr dal tomuto prostrediu zbohom a vypracoval sa na schopného biznismena, ktorému sa v práci veľmi dobre darilo. Oženil sa celkovo dvakrát - s prvou manželkou sa rozviedol po 20 rokoch manželstva, s druhou ich rozdelila až manželkina smrť po 45 rokoch trvania zväzku. Mladomanželia majú celkovo na konte 7 detí, 12 vnúčat a 7 pravnúčat. Alvin sa dokonca minulý rok stal najstarším držiteľom bakalárskeho titulu na Mount St. Mary College v meste Newburgh.

Dnes už pani Mannová o svojom mužovi tvrdí, že bol od ich prvého spoločného stretnutia veľkým džentlmenom. Ani jej manžel sa netají úprimnou náklonnosťou k svojej polovičke. A čo hovoria na to, že sa zosobášili v tak pokročilom veku? Nevidia v tom problém a tvrdia, že vek je iba číslo. Svoje áno si pred piatimi desiatkami najbližších príbuzných povedali 5. augusta na radnici mesta, ktorému Getrude šéfovala ako vôbec prvá žena v tejto pozícii. Mala 71 rokov. ,,Vek pre nás nič neznamená, nevnímame ho ako prekážku. Stále chceme robiť to, čo nás baví. Ľudia sa nás pýtajú, ako je možné, že sme stále tak mladí. Samozrejme, jedna vec je lekárska starostlivosť, no veľa robí aj to, že žijeme bezstarostné životy a nedovolíme, aby nás čokoľvek kontrolovalo," tvrdia.

Ich sused sa nedávno pre médiá vyjadril, že zväzok tohto páru je inšpiráciou a neuveriteľným príkladom spolunažívania dvoch ľudí. ,,Ten muž má 94 rokov a ja ho vidím, ako rúbe stromy, preváža drevo na starom traktore a ako kosí trávnik. Potom ho vidím s Gertou, ako sa držia za ruky, bozkávajú a jazdia na víkendy do New Yorku. Keby som niečo také nevidel na vlastné oči, nikdy by som tomu neveril." Mladomanželom želáme, aby im ich láska vydržala čo najdlhšie.