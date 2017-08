Sú tajomné, nepochopiteľné, vtipné a nevypočítateľné. Paradoxy vás odnesú k hraniciam ľudskej mysle

S paradoxmi sa v živote stretávame bežne. Presnejšie, stretávame sa s nimi v hovorovej reči. Základ slova je odvodený z gréckeho "paradoxos", ktorého preklad a význam je pomerne nejednoznačný - niečo, čo je v rozpore s našou skúsenosťou, vedením alebo očakávaním. V čom sú výnimočné? Poukazujú na nedostatky v našom zmyslovom poznávaní, podľa niektorých ich cesty vedú k najväčším hlbinám ľudského vedenia. Paradoxy majú logické riešenie (respektíve viacero vysvetlení) - tie sú však vyjadrené v rovniciach a my sa radšej potrápime bez nich. S nimi by sme sa trápili ešte viac.

Eubilidov paradox luhára

Pravdepodobne najznámejší paradox a jeden z najstarších zachovaných. Napísaných je o ňom desiatky kníh a filozof menom Filétos vraj zahynul z úmorného uvažovania nad ním. O jeho náročnosti svedčí súčasný záujem logikov, ktorí sa po tisícročia nezhodli na riešení. Existuje viacero verzíí.

Do Grécka sa priplaví Kréťan a podpichne Grékov stojacich na brehu s vetou:

,,Všetci Kréťania klamú."

Základnou otázkou teda je - ak niekto o sebe hovorí, že klame, tak klame, alebo hovorí pravdu? Možností využitia tohto druhu paradoxu je niekoľko. Napríklad: ,,Tento výrok je nepravdivý". Najnovšiu verziu paradoxu priniesol matematik Jourdain v roku 1913.

Na papierovej kartičke sú napísané následujúce vety:

,,Nápis na druhej strane karty je nepravdivý"

Kartu pretočíte a nájdete slová:

,,Nápis na druhej strane karty je nepravdivý"

Snáď sa nenájde nikto, kto by sa nekonečným pretáčaním tejto karty prinútil k smrti, každopádne by to mohlo poslúžiť ako možnosť pre zabavenie otravných detí.

Zenónove paradoxy

O Zenónovom živote sa toho príliš veľa nevie, zachovali sa však jeho názory, s ktorými pracoval napríklad Platón či Aristoteles. Zenónove paradoxy sa radia medzi fyzikálne paradoxy, pretože ich úlohou je dokázať nemožnosť či ilúziu pohybu. Odmietajú predstavu nekonečna a považujú ju za absurdnú. Predstavíme si dva jeho najznámejšie paradoxy.

Paradox rozpoltenia

Predstavte si, že niekto chce ubehnúť vzdialenosť 100 metrov. Než sa však dostane k cieľu, musí ubehnúť 50 metrov, predtým už 25 metrov, a tak ďalej, až sa dostaneme k bodu, že sa bežec vlastne nepohne z miesta, pretože každý pohyb vyžaduje mnoho dielov presunu. Nebojte, postupne sa dostaneme k tým jednoduchším.

Paradox letiaceho šípu

Lukostrelec vystrelí šíp. V každom okamihu sa nachádza v nejakom bode, a pretože v bode nie je pohyb možný (bod nie je priestor), je šíp celý čas v kľude, predsa sa však zdá, že letí. Medzi letiacim a šípom v pokoji teda nie je žiaden rozdiel. Paradox má matematické riešenie, naša reč je však nepostačujúca.

Paradox lenivca





Teoreticky si predstavte, že existuje osud - všetko je vopred dané. Ochoriete a vaším osudom je vyzdravenie. Má teda zmysel chodiť k lekárovi? Ak je mojím osudom smrť, zomriem s pomocou lekára či bez neho. Osud o všetkom rozhoduje, nemá teda zmysel sa o čokoľvek usilovať. Tak trošku nihilistický paradox. Nabudúce povedzte o tejto teórii šéfovi či matke.

Holičov paradox

Paradox vytvoril v roku 1901 matematik Bertrand Russell, ktorý venoval značnú časť svojej kariéry práve paradoxom. Vyjadril sa k nim, že to všetko bola len strata času, no nedokázal problémy vznikajúce pri paradoxoch ignorovať. Tu je znenie Russellovho paradoxu: ,,Holič zo Sevilly holí tých sevillských mužov, ktorí sa neholia sami". Pomerne jednoduché. Teraz skúste odpovedať na otázku, či holič holí sám seba. Stratili ste sa?

Moderné paradoxy

Nech Boh stvorí kameň, ktorý nedokáže zdvihnúť.

Splníte úlohu, ktorej cieľom je nesplniť ju?

Čo ak zapnete pri rýchlosti svetla na rakete svetlá?

Nechoď k vode, pokiaľ sa nenaučíš plávať.

Do tej reštaurácie nikto nechodí, pretože je príliš preplnená.

Čo je lepšie, tento článok alebo blaženosť? Nič nie je lepšie ako blaženosť, však? Lenže tento článok je lepší ako nič, čo znamená, že je lepší ako blaženosť. Ale neber to príliš vážne, pretože autor tohto článok nevie písať. A ak nevieš písať ani ty, okamžite mi napíš a ja ťa to naučím. Uvedomte si, že náš jazyk ani zďaleka nie je dokonalý.