Nórski nacionalisti boli zhrození z autobusu plného zahalených moslimiek. Na fotke však boli len prázdne sedadlá

Nie je tomu tak dávno, čo fanúšikovia jednej nemenovanej slovenskej politickej strany vzdali hold našim osobnostiam histórie tým, že vystúpili na zlý Kriváň a človek by si pomyslel, že viac sa už klesnúť nedá. O slovo sa však prihlásili nacionalisti z Nórska a máme problém určiť víťaza tohto súboja dvoch elít.

Chlapík s menom Johan Slattavik zavesil fotografiu s popisom "Čo si ľudia o tomto myslíte" do facebookovej skupiny Fedrelandet viktigst, kde by ste našli mnohých nacionalistov a odporcov islamu. Johan medzi nich nepatrí a fotku tam pridal len zo srandy, keďže ľudia na internete uveria hádam hocičomu, hlavne, keď ich poháňa nenávisť. Na zábere síce väčšina ľudí zbadá obyčajné sedadlá autobusu, na ktorých nikto nesedí, no mnoho ľudí v skupine naletelo akémusi očnému klamu a mysleli si, že vidia autobus plný zahalených moslimiek. Komentujúci tak sedadlá označili napríklad za teroristky so zbraňami a nečudo, že sú teraz podobne na smiech, ako boli nedávno ich slovenskí kolegovia. Ktorý facepalm u teba vyhráva?