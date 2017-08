Jedna z prvých úprav nového Arteona je na svete. Nemka si dala svojho krásavca upraviť hneď po kúpe

Nový Arteon pomaly, ale isto zaplavuje už aj naše cesty, čím sme svedkami ďalšieho oživenia domácich cestných komunikácií. Nemožno totiž absolútne pochybovať o tom, že ide o vôbec najkrajší a najzaujímavejší Volkswagen minimálne posledných rokov. Exteriér novinky zaujme už na prvý pohľad a mimoriadne vydarené tvary a línie vo výsledku prinášajú veľmi atraktívny look. Nájdu sa však aj takí, ktorí daný zovňajšok potrebujú ešte dodatočne vylepšiť, nakoľko im pravdepodobne nepríde dostatočne zaujímavý, a to aj napriek tomu, že ide o stále relatívne horúcu a "neokukanú" novinku. Dôkazom toho je aj exemplár na fotografiách nižšie. Istá majiteľka z Nemecka si ho krátko po kúpe ešte následne vyladila do podoby svojej vytúženej predstavy, vďaka čomu sa s najväčšou pravdepodobnosťou pozeráme na jednu z prvých, ak nie vôbec prvú úpravu Arteona.

Gro modifikácií tvorí úplne nový vzduchový podvozok H&AIR, o ktorý sa postarala firma Dumped. Nastaviteľný vzduchový podvozok a teda aj reguláciu svetlej výšky totiž v Arteone od výroby nedostanete. Najmä v Nemecku je však takáto fíčurka pomaly povinnou výbavou každého tunera, o čom svedčia tamojšie zrazy. Pri úprave tlmičov a stabilizátorov následne došlo i k výmene samotných kolies, nakoľko čierny exemplár stojí na výrazných 5-lúčových diskoch, ktoré poznáme z portfólia značky Porsche. Ako uvádza majiteľka, v tejto dobe ide zatiaľ o všetky optické úpravy, už čoskoro sa však chystá zasadenie rozmerného zadného krídla a brzdového systému z hot-hatcha Audi RS3. Či dôjde aj k úprave v motorových priestoroch nie je známe, dodajme však, že len nedávno zakúpený Arteon sa pýši športovým R-line optickým paketom, pričom o pohonnej jednotke nemáme žiadne informácie. Páči sa vám takáto úprava alebo vám už príde cez?

Zobraziť galériu 9