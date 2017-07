Slováci vyrobili nový letný hit. Vtipnú paródiu na Shape of You si Slovensko zamilovalo

Song Shape of You od Eda Sheerana si v rádiu už určite počul a pravdou je, že nie každému sa páčil. Podobne ako so skladbou Despacito, po čase sa jednoducho ohrá a ľudia začnú mať pri jej počúvaní samovražedné sklony. Skupina Slovákov z Youtube kanálu JA TY A ROLO - The Bluebeat zrejme tieto nebezpečné nálady ľudí chápe, a preto sa rozhodli Shape of You vtipným spôsobom sparodovať. Vytvorili nový text, zobrali starú Ladu a vybrali sa do Rajeckej kotliny natočiť naozaj zábavný klip, ktorý len za niekoľko dní obletel slovenský internet, nazbieral desaťtisíce zhliadnutí a dokonca sa dostal aj na druhé miesto v YouTube trendoch. Negatívnu reakciu by si pritom v komentároch našiel len s veľkými ťažkosťami, podľa ľudí sa teda slovenská paródia na Eda Sheerana skutočne vydarila.

