Miesto, kde sa pár centimetrov od teba prechádzajú obrovské tigre. Anglické safari najnovšie ponúka možnosť stráviť pri nich aj noc

Ak niekto spomenie safari, ľudia si zvyčajne predstavujú nekonečné údolia v ďalekej Afriky, po ktorých sa preháňajú slony, žirafy, ale aj levy či tigre. Dva obrovské parky však existujú aj v Anglicku, konkrétne v grófstve Kent, vzdialené len necelé dve hodiny od Londýna a návštevníkom ponúkajú šancu stretnúť sa so zvieratami, o ktorých by zrejme počuli len v dokumentárnych filmoch. Ešte v polovici 50. rokov minulého storočia sa aj na britských ostrovoch začali snahy o prácu s ohrozenými druhmi zvierat a nadácia Aspinall Foundation od roku 1958 vlastní park Howletts, ku ktorému neskôr pribudla aj rezervácia Port Lympne Reserve. Od bežnej britskej zoologickej záhrady však majú poriadne ďaleko, pretože o pohodlie a dokonalé podmienky na život majú v prvom rade postarané zvieratá a až v poslednom rade samotní návštevníci.

V oboch parkoch dohromady nájdu návštevníci viac ako 1100 zvierat a počet druhov presahujúci číslo 80, takže o rozmanitosť je tam postarané, avšak pre náročnejších návštevníkov má park Port Lympne pripravenú aj novú špecialitu v podobe takzvanej Tiger Lodge. Turisti si môžu zaplatiť 400 libier za noc strávenú v chate, v ktorej jedna zo stien pozostáva zo spevneného skla, za ktorým sa nachádzajú dva obrovské tigre a človek sa tak ku týmto úžasným zvieratám dostane na vzdialenosť niekoľko centimetrov bez toho, aby sa musel báť o svoj život. Obidva parky spolupracujú s rezerváciami v Kongu a Gabone, takže o slony, tigre, zebry, žirafy či dokonca gorily je postarané a za svoju existenciu už dokázali vypustiť späť do divočiny desiatky zo zvierat, ktoré na to v Anglicku pripravovali. Viac informácií o potenciálnej návšteve nájdeš na ich webovej stránke a ak by si chcel leto stráviť brigádovaním v úžasnom prostredí, potom im môžeš zanechať aj svoj životopis.

We love this visitor image shared with us from Tiger Lodge. It really shows how close you can get! #tiger #holidaygoals #portlympne #holiday #accommodation #luxury Příspěvek sdílený Port Lympne Reserve (@portlympnepark), Čec 12, 2017 v 4:37 PDT

We hope you're having as much fun as this tigerific twosome! #PortLympne #Tigers #Weekend [ Megan Childs] Příspěvek sdílený Port Lympne Reserve (@portlympnepark), Led 28, 2017 v 7:35 PST

Are you still full from your #ChristmasDinner? #PortLympne #Tiger Příspěvek sdílený Port Lympne Reserve (@portlympnepark), Pro 26, 2016 v 5:49 PST

Our giraffe are such majestic animals. What do you think they’ve spotted in the distance? #giraffe #animalquiz #portlympne #conservation #safari Příspěvek sdílený Port Lympne Reserve (@portlympnepark), Čec 25, 2017 v 4:56 PDT

Our famous gorilla Ambam can often be spotted standing upright and walking. It’s quite a sight to behold! #gorilla #walking #animalsofinstagram #portlympne #wildlife Příspěvek sdílený Port Lympne Reserve (@portlympnepark), Čec 27, 2017 v 5:05 PDT