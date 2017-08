 Dopraj svojmu jazyku chuťovú explóziu. Najlepšou novinkou tohto roku sú vegetariánske a vegánske produkty K-take it veggie

Potraviny číro rastlinného pôvodu sa v našich končinách tešia čoraz väčšej obľube a neplatí to len u vegetariánov či vegánov, no i u ľudí, ktorí radi svoj jedálníček spestria niečím atlernatívnym. Privátna značka K-take it veggie, ktorú ponúka Kaufland, sa tak aj vďaka tomu teší novému oceneniu Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka roku 2017. Spoznaj ju aj ty, vyber si svojho kulinárskeho favorita, zapoj do varenia dávku fantázie a buď fit.

Nie je pravidlom, že vegetariánsky či vegánsky produkt musí prichádzať aj v bio kvalite. V sortimente K-take it veggie však nájdeš hneď niekoľko nefalšovaných alternatív, ktoré získali BIO pečať za kontrolované ekologické poľnohospodárstvo. Stav na kvalitu a chutnú zodpovednosť, ktorá ulahodí nielen tvojej peňaženke, ale aj vycibreným chuťovým pohárikom. Oddaj sa zvodnosti nefalšovanej bio kvality vo veggie prevleku v podobe ryžových, mandľových či ovsených nápojov, ktoré sú perfektným variantom živočíšneho mlieka, no dokážu spôsobiť chuťovú explóziu aj ako ingrediencia v rozličných receptoch. Pestrofarebnosť chutí nechýba ani širokej ponuke bio nátierok.

Vedel si, že gumené cukríky skrývajú temné tajomstvo a jeho odhalenie by sa ti rozhodne nepáčilo? Ich kolagén poväčšine pochádza z bravčových kostí či kože a ak sa ti práve obrátil svet pred očami, našťastie si stále môžeš pochutnať na gumených cukríkoch značky K-take it veggie. Tie sa kolagénovému trendu vymykajú a miesto neho sa tu používa omnoho zdravší variant - agar. Ak zasa budeš mať chuť na mrazivé osvieženie počas vražedne horúcich letných dní, tvoje chute uhasí napríklad mrazený sójový krém so špecifickou, no lahodnou chuťou bourbonskej vanilky.

Určite si ľahko spomenieš na chvíľe, keď máš len málo času, škvŕkanie v bruchu dosahuje nekontrolovateľných rozmerov a ty stále netušíš, čo bude s obedom? Našťastie ti značka K-take it veggie dokáže podať pomocnú ruku aj v takto nešťastných situáciach. Ponúka hotové jedlá ako bolonské špagety, cícerovú fašírku či vegetariánsku pizzu, ktorú fajnšmekri nájdu aj v pikantnej verzii. Ak si však nájdeš čas uvariť niečo rýchle, siahnuť môžeš po tofu či dochucovadlách. Tento lahodný bio zázrak založený na unikátnej kombinácii sóje a slnečnicového oleja zjemní tvoje jedlo na nepoznanie a odštartuje rýchle a zároveň zdravé a lahodné maškrtenie.

Výborný pomer ceny a kvality v podaní K-take it veggie sortimentu na teba čaká, kde inde ako v Kauflande. Neobávaj sa zdĺhavého hľadania, orientáciu ti uľahčí označenie V-label na vegetariánskych a vegánskych produktoch.