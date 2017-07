Nemecká trojka ostrých modelov si zmerala sily. Je rýchlejšia nová RS5-ka, M4-ka alebo C 63 kupé?

Nie je tomu tak dávno, čo Audi predstavilo úplne novú generáciu modelu RS5, teda vrcholný variant kupéčka strednej triedy. Inými slovami, z Ingolstadtu prišla odpoveď na nemeckých vyzývateľov v príslušnom segmente, kde to odjakživa vo veľkom iskrí. Nadišiel tak správny čas na vzájomné porovnanie "svätého" nemeckého tria, o čo sa medzi prvými postaral opäť Mat Watson s jeho tímom a zároveň tentokrát aj s vloggerom známym ako Supercars of London. Na štartovnú čiaru sa tak postavilo novučičké 450-koňové Audi RS5, 450-koňové BMW M4 s Competition paketom a napokon 510-koňový Mercedes-AMG C 63 S kupé. Už pred samotným štartom bolo jasné, že silnou stránkou audiny bude najmä pohon všetkých štyroch kolies quattro, keďže pri porovnaní akcelerácie ide o neprehliadnuteľný aspekt. Ako to napokon dopadlo? Výsledok zistíte nižšie, i keď ten bol už ako-tak zrejmý ešte predtým, ako jednotlivé vozy odštartujú. Trefný argument však evidujeme v druhom teste, kedy trojica šoférov vyskúšala pružné zrýchlenie, teda podstatne využiteľnejší akt, no a vtedy sa karta značne obrátila, keďže ako sa vraví, objem nenahradíš…

