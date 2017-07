Čo všetko na teba striehne v spánku? Nepríjemné zášklby, desivá spánková paralýza či zákerné halucinácie môžu kedykoľvek zasiahnuť aj teba

Ako sa hovorí, pokiaľ nám spod periny netrčí ani kúsok nášho tela, príšery v izbe nás jednoducho nemajú šancu dostať. No počas spánku nás neohrozujú len chlpaté monštrá z animovaných fillmov. Často nás ohrozuje naša vlastná myseľ. Tá sa počas spánku snaží vyriešiť všetky problémy zažité v ten deň, čo pre nás môže znamenať aj poriadne nepríjemný zážitok v strede noci.

Hypnagogické halucinácie

Hypnagogic hallucinations alebo tiež nepravé halucinácie je termín označujúci zvláštne videnia. Tie môže človek zažívať, keď sa nachádza na pokraji spánku. Možno si zažil, že keď zaspávaš, často sa dostaneš na niekoľko momentov do stavu, kde nemáš poňatie o čase ani priestore, no do reality ťa uvedie aj najmenší impulz. Ešte nespíš, no nemáš k tomu ďaleko. Práve v týchto momentoch sa môžu vyskytovať nepravé halucinácie, ktoré môžu postihnúť aj mentálne zdravých ľudí. Ľudia často pred očami vídajú tmavé obrazy, fantstické a temné postavy či niekedy i spomienky. Stretávajú sa s nimi najmä ľudia pod stresom.

Spánková paralýza

Pocit, keď sa zobudíš v strede noci a zmysly ti perfektne fungujú. Prirodzene sa chceš pohnúť, no jednoducho to nejde a práve v tomto momente sa zvykne dovaliť nával úzkosti. Tieto chvíle sú často sprevádzané veľmi nepríjemnými halucináciami. Tmavé postavy a desivé bytosti sú úplne bežné. Často sa k tebe môžu začať približovať a vytvárať mimoriadne silný pocit ohrozenia, čo pri skutočnosti, že sa vôbec nemôžeš pohnúť, nie je ani najmenej príjemné. Halucinácie každý prežíva inak. Môžu šepkať tvoje meno, môžu sa plížiť, no možu sa len prizerať. Podľa tejto štúdie sa so spánkovou paralýzou stretlo 7 % celkovej populácie. Vedomie bdie, telo spí.

Sen vo sne

Ďalší poriadne nepríjemný fenomén, aj keď záleží na tom, aký sen vlastne prežívaš. Počas spánku sleduješ dianie tvojho sna, no keď sa zobudíš, stále sa dejú skutočne divné veci. V skutočnosti si sa nedostal na vyššiu vrstvu, ako prezentuje Počiatok (Inception), no tvoj sen sa dramatickým tempom zmenil. Problém však nastáva, ak je nový sen v kombinácii s pocitom prebudenia natoľko uveriteľný, že sa tvoja myseľ prispôsobí realite. Veda na sny v snoch ešte nenašla odpoveď, vieme len, že štípanie sa, aby si sa presvedčil, či sníš, vážne nepomáha.

Námesačníctvo

Áno, niečo takéto naozaj existuje, nie sú to len animáky pre deti. Ide takmer o presný opak spánkovej paralýzy a tiež i o vážnu spánkovú poruchu. Nie je to však tak desivé, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Predpokladá sa, že ide o poruchu prebúzania sa. Teda tvoje telo potrebuje ísť na záchod v strede noci, tak-nejak si pamätá, ako sa tam ide, no cestou zablúdi a vymočíš sa do skrine. Počas námesačnosti je telo prebudené, no mozog a vedomie stále spia a vôbec neregistrujú, kam sa telo cez noc vyberie. Ráno si tak námesačný človek nič nepamätá. Mimochodom, s fázami Mesiaca nemá námesačnosť nič spoločné.

Mimotelová skúsenosť

Vedci považujú out-of-body experiences za halucináciu, aj keď nie je presne jasné, či o ňu skutočne ide. Pri týchto momentoch má človek pocit, akoby sa dostal z vlastného tela preč, no jeho zmysly nefungujú, a tak je to veľmi ťažké opísať. Obete často opísali pocit vznášania sa nad vlastným telom a mnoho ľudí prehlásilo, že dokonca vlastné telo videli ležať v posteli, čo sa však dá vysvetliť len bujarou predstavivosťou počas celej skúsenosti.

Predspánkové zášklby

Ak si ich ešte nezažil, skutočne ti to neprajeme, pretože vôbec nejde o príjemnú skúsenosť. V angličtine sa tento fenomén nazýva aj hypnic jerk a všetko sa to deje, rovnako ako hypnagogické halucinácie, tesne pred zaspatím. Okolie už nevnímaš, no stále nespíš. Zrazu sa však začneš prevracať dozadu, hlavu napred, chytí ťa panika a padáš do ničoty. Dopadneš však len späť na posteľ a s rýchlo bijúcim srdcom sa prebudíš. Všetko trvá len niekoľko sekúnd a nie je presne jasné, prečo sa tak deje. Potenciálnymi činiteľmi môžu byť kofeín, nepravidelný spánkový rozvrh a možno ide aj o nevydarenú evolúciu. Existuje totiž teória, že podobné pocity zažívali primáty, keď spali na stromoch a nedopatrením z nich spadli na zem. V poslednej chvíli by sa takto mali šancu zachytiť.

Johann Heinrich Füssli namaľoval v roku 1781 obraz Nightmare, jeho predstavu toho, ako zažíval spánkovú paralýzu.