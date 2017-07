V Praze se otevře obří taneční klub. Bude mít tři patra a pojme přes tisíc návštěvníků

Pražský noční život bude zanedlouho obohacen o pořádnou pecku. V Revoluční ulici, v blízkosti Náměstí Republiky, by měl být do konce roku otevřen jeden z největších tanečních klubů v Praze. Do tří velikých podlaží by se mělo vejít i přes tisící návštěvníků. Jeho realizaci si pod svá křídla vzala firma Medusa Group , která vlastní další známé kluby po celém Slovensku. Klub Epic, jak by se měl prostor jmenovat, bude pak lákat návštěvníky na nejmodernější zvukovou, obrazovou a světelnou techniku.

Společnost, která bude stát za otevřením klubu, mimo jiné spolupracuje na těch největších nočních a hudebních akcí u nás i v zahraničí. Za zmínku stojí třeba maďarský festival Sziget, Ultra Europe v Chorvatsku, Transmission v Melbourne nebo nejrůznější multimediální show na Maledivách. No, vypadá to, že milovníci tanečního parketu a blikajícího LED osvětlení se mají na co těšit.