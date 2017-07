Dôležitý člen A$AP Mob bol obvinený zo znásilnenia. Dôkazom má byť autentické video, na ktorom núti neznámu ženu ku orálnemu sexu

V poslednom období si určite zaregistroval neuveriteľný úspech značky VLONE, ktorú vedie člen formácie A$AP Mob s prezývkou Bari. Odvčera však zažíva úspešný "dizajnér" najťažšie dni vo svojej kariére. Na instagramovom profile @soledout, ktorý je aktuálne deaktivovaný, sa objavilo hrozivé video, na ktorom A$AP Bari násilím vyžaduje sexuálne služby od neznámeho vyzlečeného dievčaťa.

Na videu celkom zrozumiteľne hovorí: "You f*cked my assistant, now you're going to s*ck my d*ck." V preklade: "Spala si s mojím asistentom, teraz mi v*fajčíš k*kot." Dievča vyštve z postele, avšak to ho jednoznačne odmieta. S plačom odchádza mimo scénu, pri čom ju A$AP Bari pleskne po zadku a dodáva: “Shut the f*ck up b*tch.” Samotnú nahrávku si môžeš pozrieť na tomto odkaze. Upozorňujeme však, že nie je vhodná v pracovnom prostredí a pre mladistvých.

Netrvalo dlho a identita dievčaťa bola odhalená. Predstavila sa prostredníctvom svojho Twitter účtu, na ktorom vystupuje ako Vanessa. Podľa jej slov bol obvinený A$AP Bari ešte včera zatknutý britskou políciou, ktorá ho zadržala. Aktuálne je účet rovnako deaktivovaný.

Iba pred pár hodinami však prišiel A$AP Bari so svojím oficiálnym vyjadrením, podľa ktorého nebol nikto zatknutý, inkriminovaná scéna bola zavádzajúca a so všetkými stranami si to patrične vykomunikovali. S dotyčnou boli priatelia už dlhší čas predtým a vzťah medzi nimi nepoškodil ani takýto škandál. Okrem iného dodal, že keďže bol vychovaný silnými ženami, naučili ho vážiť si a rešpektovať ostatných. Z celej situácie je preto sám sklamaný.

To ale nie je zďaleka všetko. Do celej situácie sa zapojil tiež Ian Connor, niekdajší priateľ celého A$AP, ktorý bol minulý rok takisto obvinený zo znásilnenia niekoľkých žien. Začiatkom minulého leta sa totiž kvôli tomu poškriepil s Barim, ktorý ho na verejnosti oslovil nie príliš vľúdne ako "f*cking rapist", v preklade: "s*urvený násilník". Slová doprevádzala i menšia bitka, ktorú vyprovokoval s najväčšou pravdepodobnosťou samotný Ian, keď z ničoho nič napadol speváka Theophilus London.

Bari vtedy adresoval Ianovi ešte posledný výkrik vo forme odhodlaného tweetu

now every time I see you I beating the shit outta you — A$AP Bigga Bar$ (@TOASTOTHEGOD) 23. júna 2016

Ian sa neustále snažil dokazovať svoju údajnú nevinu, avšak prišiel o všetky svoje konexie ku najvplyvnejším menám jeho predchádzajúceho biznisu. Stratil o neho záujem Kanye West, celý A$AP Mob a takisto i Virgil Abloh, riaditeľ ďalšej úspešnej značky Off White. Nemohol si azda priať nič lepšieho ako aktuálnu Bariho aféru. Pokúsil sa odokryť zaujímavú teóriu.

Začal zľahka. Hláška je ekvivalentná slovenskému "karta sa obrátila"

Tables Have Turnt — Ian Connor (@souljaian) 13. júla 2017

Přihořívá

I'm About To Upload A Video, I Was Waiting For This Day For So Long.



The Universe Gives and Takes but I Knew This Day Would Come. — Ian Connor (@souljaian) 13. júla 2017

Remember Her?



Now Do The Math.



Location - AWGE/VLONE House pic.twitter.com/1Ox197ZaCU — Ian Connor (@souljaian) 13. júla 2017

Priložená fotografia zachytáva ženu, ktorá ako prvá prišla s obvineniami voči jeho osobe. Na snímke sa nachádza v priestoroch VLONE, ktoré patria Barimu a v tričku navrhnutom práve ním. Ian sa domnieva, že mu bola Mali J podstrčená samotným A$AP Barim, aby ho zdiskreditoval a zničil jeho reputáciu.

Výber posledných zaujímavých tweetov. Iana by zaujímalo, prečo o situácií mlčia zvyšní členovia A$AP Mobu a takisto výstižne okomentoval Bariho skvele načasovaný posledný tweet. Vyzerá to však skôr tak, že ani po roku nedokáže prekusnúť niektoré záležitosti z minulosti.

And That Shit Hurts. https://t.co/wEw0Ii5ER8 — Ian Connor (@souljaian) 13. júla 2017

Karma. — Ian Connor (@souljaian) 13. júla 2017

You Tried To Kill Me. https://t.co/LwopWqJsNM — Ian Connor (@souljaian) 14. júla 2017

Internet sa samozrejme na celej kauze patrične baví. Objavilo sa hneď niekoľko vtipných obrázkov čerpajúcich z jeho návrhov oblečenia. A$AP Bari so svojím VLONE spolupracuje navyše i s Nike, čiže je otázne, kam po tomto povedú ich spoločné kroky a či to nakoniec nedopadne jej ukončením, ako to bolo v prípade Rick Ross a Reebok po vydaní skladby U.O.E.N.O., na ktorej sa priznal z nie príliš promptných spôsobov získavania si žien na svoju stranu.

ASAP Bari new Vlone looking hard pic.twitter.com/TbW12Gfvpe — SushiBoy (@2Smoove__) 13. júla 2017

Situácia je pravdepodobne ustálená, avšak kauza znásilnenia môže výrazne ohroziť pôsobenie celej skupiny a dotknúť sa napríklad i Rockyho, ktorý je prakticky ťahúňom celej crew. Produkty od VLONE, na ktoré ešte pred pár dňami vyčkávali rady stovky fanúšikov, nepatrne klesajú na cene, ale na strane druhej, cena vzácnych tenisiek z ich spomínanej kolekcie s Nike ešte o niečo stúpla. Aktuálne sa pohybuje od 1500 až do 3000 € za jediný pár.