Vznikli v správnom čase na správnom mieste. Zábery, ktoré sú definíciou perfektného načasovania, vyčaria úsmev aj na tvojej tvári

Správne načasovanie je základom každej vtipnej fotografie. Na nasledujúce fotografie však nikto nečakal dlhé hodiny ako fotograf v prírode, ale vznikli úplnou náhodou, keď človek stlačil spúšť a urobil to v tej najlepšej možnej sekunde, takže jeho kamarát odrazu skákal do bazéna, ale zastavil sa tesne pred dopadom na hladinu. Za všetko hovorí aj zdesený pohľad dievčatka, ktoré sa tešilo na to, ako v zoologickej záhrade konečne naživo uvidí zebry, ale tie si pre ňu pripravili menšiu šou v podobe sexuálneho styku, čo sa jej rodičom podarilo zachytiť presne v momente, keď dievčatko pochopilo, že sa deje niečo, čo sa jej v žiadnom prípade nepáči.

