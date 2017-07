Foťák bez konkurencie, šialený výkon a telo, ktoré sa dá stláčať. HTC U11 mieri na samotný vrchol (Recenzia) 

Tohtoročné vlajkové lode od ostrieľaných výrobcov mobilných telefónov možno rozdeliť na dve základné kategórie - prvá láka potenciálnych zákazníkov na moderný pomer medzi displejom a telom, zatiaľ čo druhá vyniká jedinečnými technologickými inováciami. Preto do nej patrí aj nedávno predstavený model U11 z dielne taiwanskej špičky High Tech Computer, kde sa všetko dôležité skrýva priamo v útrobách jeho prémiovej a zároveň konzervatívne vyzerajúcej konštrukcie.

High-end smartfón s operačným systémom Android aj oblými krivkami ponúka veľkú uhlopriečku a čo sa týka hardvérovej výbavy, v oblasti výkonu či fotografovania momentálne nemá poriadneho súpera. Dokazujú to ako benchmark testy, tak aj test odborníkov z webu DxOMark, kde novinka získala toľko bodov, že sa ocitla na úplnom vrchole prestížneho rebríčka telefónov s najlepšími foťákmi.

Nový HTC U11 si však zamilujete i vďaka prekvapujúco dobrej výdrži na jedno nabitie alebo vďaka špičkovému zvukovému výstupu, pričom je úplne jedno, či použijete zabudované reproduktory alebo pribalené štuple. To najzaujímavejšie z celej výbavy ale predstavujú tlakové senzory na mierne zaoblených krajoch predného kusu skla, ktoré obohatia ovládanie o unikátny spôsob interakcie. A nielen unikátny, ale aj praktický, o čom som sa presvedčil počas dva týždne trvajúceho testovania tejto ešte stále čerstvej vlajkovej lode.

Konštrukcia a dizajn

Ako už bolo spomenuté, HTC U11 vás neohúri dizajnom a ani konštrukčným prevedením, pretože po prvom pohľade pripomína tuctové ázijské smartfóny za pár drobných. Ak ho však chytíte do rúk a začnete si všímať jednotlivé detaily, tak veľmi rýchlo zistíte, že prvé dojmy naozaj klamali.

Smartfón tvorí kombinácia dvoch kusov ochranných skiel Gorilla Glass 5 a precízne opracovaný hliníkový rámik s matným, na dotyk príjemným povrchom. Modré prevedenie, ktoré sa mi dostalo do rúk, malo zadnú časť a aj boky konštrukcie v príslušnej farbe, čo mu dávalo poriadny vizuálny šmrnc.

Lesklý povrch počas slnečného dňa doslova žiari a pri pohľade na zadnú stranu uvidíte svoju tvár, akoby ste práve mali pred sebou obyčajné zrkadlo. Jedinou nevýhodou je, že sú na zadnom skle celkom dobre vidieť odtlačky prstov. V základnom balení sa ale našťastie nachádza priesvitný kryt z plastu, ktorý ho ochráni ako pred odtlačkami, tak aj pred škrabancami.

Telo má však aj ďalšiu menšiu nevýhodu - používateľ si musí počas držania smartfónu dávať trošku viac pozor, pretože môže v opačnom prípade skončiť na tvrdej zemi, čo by prítomné sklo neobstálo bez dobre viditeľných následkov. Samotnej ergonómii ale nemám vôbec čo vytknúť.

Keďže U11 dostal takzvaný neprerušovaný povrch (jednotlivé časti sú spojené tak, ako keby boli vyrobené v jednom kuse), vaša dlaň nepocíti žiadne neznesiteľné tlačenie a ani rezanie. A to ani pri dlhšom držaní v rukách. Používatelia s menším vzrastom ale môžu mať problém s držaním smartfónu v jednej ruke, pretože ten má, ako je vidieť trošku nižšie, celkom slušné rozmery.

Rozmery: 153.9 x 75.9 x 7.9 mm

Váha: 169 gramov Materiály: Hliník, odolné sklo Gorilla Glass 5 Pomer medzi telom a displejom: 71,4 % Certifikácia: IP67 (ponorenie do hĺbky 1 meter na dobu trvajúcu 30 minút)

Za pochvalu stojí umiestnenie Hi-Fi reproduktorov, pretože jeden nájdete na prednej (kde je aj slúchadlo) a druhý zase na bočnej strane konštrukcie hneď vedľa portu na pripájanie nabíjačky, čo dokopy vytvára podmienky, vďaka ktorým si užijete kvalitný zvukový výstup počas všetkého, čo sa s HTC U11 rozhodnete robiť. Zvuk totiž smeruje na používateľa pri pozeraní filmu, ale aj počas počúvania rádia pri zaspávaní, pretože keď smartfón položí na nočný stolík, ten bude stále smerovať priamo naňho.

Bleskovo fungujúci biometrický snímač, ktorý nájdete pod displejom, neslúži iba na autentifikáciu. Výrobca s ním nahradil kapacitné domovské tlačidlo, čiže sa s jeho pomocou viete kedykoľvek vrátiť na hlavnú obrazovku s ikonkami nainštalovaných aplikácií. Na ľavej a pravej strane sú umiestnené ďalšie dve tradične vyzerajúce a aj tradične fungujúce kapacitné tlačidlá (krok späť vrátane multitaskingu), čo je na high-end model z roku 2017 tak trošku nezvyčajné.

Všetky veľké značky už prešli v rámci modernizácie k softvérovej alternatíve, ktorá nielen, že vyzerá neporovnateľne krajšie, ale aj šetrí fyzické miesto. To výrobca mohol využiť buď na natiahnutie zobrazovacieho panelu alebo na redukciu veľkých rozmerov inteligentného mobilného telefónu. Na svoje si preto príde najmä ten, kto preferuje konzervatívnejšie prevedenie a zároveň mu neprekáža rozmernejšia konštrukcia, ktorá vám pri menších vreckách dá o sebe určite vedieť.

Eso konštrukcie HTC U11 predstavuje funkcionalita Edge Sense, teda schopnosť rozpoznávať tlak vyvinutý našimi prstami a dlaňou počas držania smartfónu. Vďaka integrovaným senzorom v zaoblených bokoch prítomného ochranného skla mu tak pribudol ďalší zmysel, ktorý nám zjednoduší aktiváciu špecifických funkcií alebo spúšťanie zvolených aplikácií. Nie je potrebné rozsvietiť displej a ani prikladať odtlačok prsta, ale len trošku silnejšie stlačiť boky mobilného zariadenia.

Zovretím dlane viete zapnúť svetlo, otvoriť používateľské prostredie fotoaparátu či nahrať zvuky z vášho bezprostredného okolia. Tlakové senzory fungujú presne tak, ako by fungovať mali, a pokiaľ sa náhodou bojíte, že niečo nechtiac aktivujete, tak si v nastaveniach môžete manuálne zadefinovať špecifickú úroveň tlaku, na akú má U11 reagovať. Čím je úroveň vyššia, tým je logicky vyžadované i väčšie úsilie zo strany používateľa zariadenia, aby mohlo prísť k žiadanej akcii.

Displej

Až 5,5-palcový displej s vysokou hustotou pixelov zobrazuje jemný, na detaily bohatý obraz. V HTC opäť siahli po LCD technológii, takže si môžete byť istí, že sa v akejkoľvek situácii budete pozerať na farby, ktoré majú naozaj blízko k realite. A výnimku v tomto prípade nepredstavuje ani čierna, kvôli čomu mi občas prišlo, že mám pred sebou čoraz populárnejší OLED panel, kde sa pri zobrazovaní čiernej vypínajú jednotlivé pixely.

Všetko teda naznačuje tomu, že sa taiwanský výrobca snažil zo všetkých síl vyrovnať konkurenčným modelom, ktoré sú ním vybavené, a to aj bez toho, aby musel ísť tou istou cestou. Dobrých alternatívnych možností nie je predsa nikdy dosť.

V nastaveniach môžete meniť teplotu zobrazovaných farieb alebo aktivovať režim na používanie smartfónu v rukaviciach či na redukciu modrého svetla, aby ste si šetrili zrak, no čo sa týka manuálnej úpravy kontrastu farieb, tak vás sklamem. Nič také tam na rozdiel od iných vlajkových lodí nenájdete.

Uhlopriečka: 5,5-palca Typ technológie: LCD Rozlíšenie: Quad HD Hustota: 534 pixelov na jeden palec

A hoci displej z HTC U11 ničím špeciálnym nevyniká, hneď to neznamená, že mu chýba aj kvalita, aká patrí k tej najvyššej triede. LCD kúsky v produktoch so značkou HTC majú za sebou bohatú históriu, počas ktorej prešli dlhou evolúciou a tá z nich po rokoch spravila zobrazovací panel, za aký by sa nehanbil ani jeden ostrieľaný výrobca spotrebnej elektroniky. Presvedčí vás o tom skvelá čitateľnosť na priamom slnku, až dychberúco presný dotyk a aj pestrá paleta precízne vyvážených farieb.

Fotoaparát a kamera

Jednou z hlavných predností high-end kúsku U11 je aj schopnosť vyhotoviť doslova bezkonkurenčné zábery, o čom som sa presvedčil ako vďaka spomínanému testu ostrieľaných odborníkov, tak aj vďaka mojim skúsenostiam z testovania. Jeho fotoaparát vás nesklame ako počas dňa, tak ani v noci, pretože za každých okolností vyhotovil zábery, na ktoré bolo naozaj radosť pozerať.

Technické špecifikácie tejto dôležitej oblasti výbavy tvorí 12 megapixelové rozlíšenie, až 1,4 mikrometra veľké pixely (fotoaparát v Google Pixel disponuje 1,55 μm veľkými pixelmi), dual-pixel PDAF technológia, hybridný stabilizačný systém (optická + elektronická stabilizácia vo viacerých osiach) a nechýba ani nízke clonové číslo, f/1,7. Už len samotný pohľad na uvedené parametre teda dáva jasne najavo, že vlajková loď s logom HTC patrí medzi to najlepšie, čo sa momentálne dá v obchodoch zaobstarať.

Rozlíšenie zadného: 12 megapixelov Clona: f/1,7 Veľkosť pixelov: 1,4 μm Technológie: dual-pixel PDAF, hybridná stabilizácia obrazu, HDR Boost, nahrávanie 3D zvuku Rozlíšenie predného: 16 megapixelov Clona: f/2,0

Pri používaní automatického režimu nepostrehnete za bežných okolností žiadne badateľné zrnenie a pri scénke, kde je medzi tým najtmavším a najsvetlejším miesto príliš veľký rozdiel, zase oceníte výborný dynamický rozsah. Za tým stojí vylepšená funkcionalita HDR, ktorej po novom pribudlo slovíčko Boost. Ak ju aktivujete, tak na vyhotovenej fotografii zachytíte nielen bohaté detaily tieňov či osvetlenia, ale aj reálne vyzerajúce farby, a to pri minimálnej strate kvality, hoci je v zábere i menší alebo vzdialený objekt.

Fotky z U11 ale vynikajú aj špičkovou ostrosťou a taktiež bohatým množstvom svetla. Po západe slnka sa však môžu sem-tam objaviť takzvané prepaly, kde bol problém prečítať zachytený text. Tie som si všimol na objektoch s bielym povrchom a príliš silným osvetlením.

Keď stlačíte spúšť, ostrenie záberu prebehne v zlomku sekundy, a to aj počas zapnutej funkcionality HDR Boost, čiže vám pri dostatočne rýchlych reflexoch neujde ani jeden vzácny moment. Inžinieri z High Tech Computer totiž siahli po pokročilom technologickom riešení (dual-pixel PDAF) zabezpečujúcom spoľahlivé automatické zaostrovanie, aké nájdeme aj vo fotoaparátoch pre profesionálov. Technológia nevyužíva iba pár pixelov, ale rovno všetky, ktoré sú dostupné, takže je oproti bežnej detekcii fázy (PDAF) citeľne presnejšia a aj citeľne rýchlejšia. HTC U11 fotí až strašidelne rýchlo.

Zobraziť galériu 13

Spúšť ale rýchlo reaguje aj vtedy, keď si idete urobiť selfie. Až 16 megapixelový, širokouhlý fotoaparát navyše ponúka takú úroveň kvality, akú nemá ani hlavný niektorých dostupnejších modelov zo strednej triedy. Ako som už spomínal, vlajková loď mieri na mladšie generácie, ktoré sú posadnuté sociálnymi sieťami, takže žiadne dych vyrážajúce prekvapenie.

Ďalšou špecialitkou smartfónu je nahrávanie trojrozmerného zvuku. Áno, počas natáčania videa budete zaznamenávať 3D audio a pokiaľ náhodou priblížite na jeden z objektov v zábere, od ktorého ide zvuk smerom k vám, U11 okolité zvuky automaticky stíši, aby bolo prevažne počuť iba konkrétny cieľ. Znie to lacno, ale musím uznať, že ak natáčate nejakú udalosť, kde je viac hostí a aj celkom slušný hluk, viete tak výrazne zdvihnúť kvalitu zážitku z vyhotoveného videa.

Samotnej kvalite video záberov nemám vôbec čo vytknúť - hybridná a viac-osá stabilizácia, čiže kombinácia optického a elektronického stabilizačného mechanizmu, funguje ukážkovo. Pohyb záberu objektívu prebieha takmer tak, akoby ste ho vyhotovili na drahšej kamere. A to bez akejkoľvek srandy. Videá ale vynikajú i poctivým vyvážením bielej, ostrými detailami a tiež bohatým množstvom svetla, pričom za pochvalu stojí aj bleskovo rýchle a presné automatické zaostrovanie.

Výkon a systém

Už len samotný pohľad na technické špecifikácie HTC U11 dáva jasne najavo, že tento kúsok patrí medzi tie najvýkonnejšie beštie. Ak ho ale zapnete a zahráte si jeden z tých graficky najnáročnejších titulov, aké v Google Play Store existujú, tak rýchlo pocítite, že si renomovaný výrobca mobilných telefónov dal záležať aj na optimalizácii slávnej nadstavby Sense.

HTC je jedna z mojich najobľúbenejších značiek a to isté platí aj o jej grafickej nadstavbe, akou obohacuje čistý Android od Googlu. Či už skončila v mojich rukách stredná trieda alebo niečo z toho najdrahšieho, zakaždým mi Sense poskytla dokonalý používateľský komfort vrátane pohotových reakcií, a to bez jediného, čo i len drobného záseku. A výnimkou, samozrejme, nie je ani U11.

Čipset: Snapdragon 835 RAM: 4 GB Systém: Android 7.1 Nougat + nadstavba Sense

Až 175-tisíc bodov v benchmark aplikácii AnTuTu a aj moje skúsenosti z používania ma presvedčili, že momentálne neexistuje smartfón s operačným systémom Android, ktorý by sa mu vedel vyrovnať. Nehovorím, že iné tohtoročné vlajkové lode v oblasti komplexného výkonu výrazne zaostávajú, to nie, ale tentokrát nemám absolútne žiadny problém prirovnať U11 so Sense k iPhonu a jeho bezkonkurenčne vyladenému iOS.

Čo sa týka podoby používateľského prostredia nadstavby Sense, je to prevažne čistý Android vo verzii 7.1 Nougat. Notifikačná a lišta s nastaveniami takmer úplne. Charakteristické vizuálne črty grafickej nadstavby ale nezmizli úplne - všimnete si ich ako v hlavných nastaveniach, tak aj na základných ikonkách aplikácií. Všetko teda naznačuje, že špička mobilného priemyslu - vrátane HTC - konečne pochopila, o čo tu celú tu dobu ide.

Systém vie s asistenciou pribalených Hi-Fi štupľov s názvom USonic, USB C konektorom, kryštálovo čistým zvukom a nadupanými basami kalibrovať zvukový výstup podľa špecifickej potreby používateľa, aby mu tak poskytol ešte lepší audio zážitok. Pri predchádzajúcich generáciách prebiehalo niečo podobné prostredníctvom odpovedania na sériu niekoľkých jednoduchých otázok, no po novom to za nás robí perfektne fungujúca sonarová technológia. Iba si chvíľku počkáte a po dokončení kalibrácie už iba uložíte váš čerstvý profil, ktoré je pripravený na používanie.

Rovnako je však k dispozícii aj aktívne potláčanie okolitých zvukov, čiže i napriek tomu, že používate štuple, máte zaručenú takmer dokonalú izoláciu pred nežiadaným vplyvom externého prostredia. Hovorí sa mi to ťažko, ale USonic som mal v ušiach radšej ako lacnejšie uzavreté slúchadlá od JBL. Jediné, čo mi na nich prekážalo, bol iba ten kábel.

Batéria

Plná kapacita prítomného akumulátora s priemerne veľkou kapacitou (3 000 mAh) vystačí na jeden poriadne náročný deň a keď spustíte hru, tak batérii v takom prípade ubudne za hodinu a pol okolo 30 percent šťavy, čo je o pár percent viac ako v prípade Galaxy S8 alebo Sony Xperia XZ Premium. Tak či tak, výdrž HTC U11 si rozhodne zaslúži potlesk.

Pokiaľ si hranie odpustíte a smartfón počas dňa využívate iba na základné veci, ako je elektronická pošta, chatovanie, fotenie, surfovanie po webe alebo počúvanie hudby, v batérii vám zostane trošku energie aj na ďalšie ráno. Bez nočného nabíjania by som to ale určite neriskoval, pretože poobede si už môže začať pýtať pripojenie k sieti.

Technológia Quick Charge, ktorá je vo verzii 3.0, doplní za prvých 20 minút okolo tých 25 percent, pričom doplnenie ďalších 25 percent trvá opäť 20 minút. Zostávajúcich 45 percent nabíjalo niečo okolo hodiny. Čím ste teda bližšie k stovke, tým percentá rastú pomalšie.

HTC U11 HTC U11 je ultimátny mobilný telefón s prémiovou a ergonomickou konštrukciou, dychberúcim výkonom, inovatívnymi, ale aj dobre fungujúcimi funkciami, slušnou výdržou, kvalitným audiom, bezkonkurenčným fotoaparátom a predovšetkým vyladenou nadstavbou. Pridajte si k tomu ešte aj certifikáciu podľa štandardu IP67 či pribalené USonic slúchadla a tá cena, za akú sa predáva, má hneď svoje opodstatnenie. Je to ideálny kúsok pre tých, ktorým záleží na konzervatívnom výzore a zároveň chcú mobilné zariadenie, aké ich nesklame ani v jednej situácii. HTC, naozaj skvelá práca. 10/10

Smartfón HTC U11 nájdeš v ponuke e-shopu nikita.sk