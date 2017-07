Odvážny tatér dojal svoju priateľku k slzám. Žiadosť o ruku si potajomky nechal vytetovať na nohu a prekvapil ju priamo v štúdiu

Niekedy sa hodí obyčajná žiadosť o ruku a inokedy je zase na mieste čosi veľkolepejšie. Zamilovaná dvojica tatérov z amerického Denveru spolu randila už dlhší čas, a tak si Vinny povedal, že nastala chvíľa, kedy by mohol svoju priateľku Brooke požiadať o ruku. On aj ona pracujú ako tatéri a Vinny od nej dlho chcel, aby ho konečne potetovala, lenže ona protestovala. Napokon sa nechala prehovoriť a na videu, ktoré Brooke pridala na Facebook, je najskôr vidieť iba Vinnyho pripraveného na svoje najnovšie tetovanie. O niekoľko desiatok sekúnd však nastala správna chvíľa, Vinny sa trošku otočil a svojej priateľke ukázal nové tetovanie, o ktorom doteraz ani len netušila. Na nohu si nechal zvečniť dve zamilované postavičky s balónom aj s vetou, či si ho vezme za muža. Nižšie pridal dva prázdne štvorčeky, kde bolo potrebné zaznačiť, či súhlasí alebo nesúhlasí, a keď sa Brooke po pár sekundách spamätala, so slzami v očiach vyplnila krížikom okienko, vedľa ktorého bolo napísané áno. Vinny síce trochu riskoval, ale zrejme si bol dosť istý tým, že ho Brooke neodmietne.

