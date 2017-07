Na konzumáciu mäsa doplatíš pri sexuálnych hrátkach v posteli. Provokatívna kampaň od organizácie PETA opäť bojuje za práva zvierat

Organizácia PETA už niekoľko rokov aktívne bojuje za práva zvierat a často sa jej to darí dotiahnuť až do extrémov. Jej zástupcovia sa neustále snažia upútať pozornosť provokatívnymi kampaňami, čo sa im podarilo aj minulý január v reklame, ktorá chcela poukázať na to, ako vegáni vydržia v posteli oveľa dlhšie. Hlavnou myšlienkou kampane je nielenže snaha o to, aby ľudia prestali jesť mäso z akýchkoľvek zvierat, ale aj fakt, že konzumácia mäsa a výrobkov zo zvierat ľuďom zhoršuje zdravotný stav. Najnovšia kampaň, ktorá dostala formu veľkých billboardov, chce ľudí presvedčiť, že ich sexuálna výdrž je priamo ovplyvnená tým, čo si cez deň vkladajú do úst. Billboardy preto zobrazujú tri dvojice priamo v posteli, avšak medzi prvou z nich leží kus hovädzieho dobytka, medzi tou druhou zase jedna ošípaná a treťou biela sliepka. Jedenie mäsových výrobkov PETA spája s upchávaním ciev a zvyšovaním cholesterolu, čo koniec koncov zabraňuje dokonalému prúdeniu krvi v žilách a tepnách, a ľudia potom zostávajú sklamaní z toho, že sa im pri sexe dostatočne nedokrvuje každý potrebný orgán a ešte sa aj skôr unavia.

Is something interrupting your sex life? New PETA ads have a cheeky message for drivers. https://t.co/QJtBFaoo7h pic.twitter.com/FgQZd22Yvj — PETA (@peta) 28. června 2017