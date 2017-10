Na Hip Hop Žije 2017 sme vyspovedali Majka Spirita, Ega, Pil C-ho, Dalyba a mnoho ďalších vystupujúcich. Majú radšej RiFF RAFFa alebo Fat Joea?

Už tradične otvára letnú festivalovú sezónu na Slovensku obľúbený rapový sviatok s titulom Hip Hop Žije. Organizátori oslávili tento rok už jubilejné piate narodeniny a ešte pred samotným konaním sľubovali nielen bohatý hudobný program s dvoma headlinermi ale tiež množstvo atrakcií mimo živých vystúpení. Kvôli skúsenostiam z minulého ročníka bol dokonca pripravený aj záložný plán v prípade nepriaznivého počasia. Ten nakoniec využitý bol, a to aj napriek tomu, že nepršalo. V piatok počas vystúpenia H16 sa totiž našiel génius, ktorý skonštatoval, že by bolo fajn nahlásiť na festivale prítomnosť bomby, takže musel byť areál na niekoľko hodín vyprázdnený. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a my sme sa mohli tešiť na vystúpenie zahraničného headlinera RiFF RAFFa. V sobotu už podobný scenár nenastal a všetko prebehlo podľa plánov.

Okrem sledovania živých vystúpení našej milovanej scény sme interpretov aj v krátkosti vyspovedali, no samozrejme sme sa pýtali hlavne na skutočnosti okolo festivalu. Barborku sme pochopiteľne do takto nebezpečného prostredia poslať nemohli, a tak sa o slovo opäť hlási dvojica - moderátor Šajmo a kameraman Grco. Vychutnaj si teda rozhovory s Majkom Spiritom, Dalybom, Cigom, Otisom, Pil C-m, Delikom, Egom, Boy Wonderom a mnohými ďalšími. Za hudbu do videa ďakujeme šikovnému Patrikovi SpecialBeatz.