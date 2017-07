O pár rokov už iPhone zrejme stratí aj nabíjací port. Spoločnosť Apple si postupne uvedomí, že budúcnosť leží v bezdrôtovom nabíjaní

Spoločnosť Apple sa nikdy nebála revolučných krokov a inovácií. Najlepšie o tom svedčí nedávne rozhodnutie o tom, že iPhone 7 nebude obsahovať tradičný zvukový jack a používatelia smartfónu sa budú musieť spoľahnúť na adaptéry či bezdrôtové slúchadlá Air Pods, ktoré Apple hneď propagoval. Práve bezdrôtové technológie budú o pár rokov dominovať modernému svetu a Apple ako pionier mnohých odvážnych krokov preto svoj smartfón zbaví nabíjacieho portu medzi prvými spoločnosťami.

V článku na portáli Mashable sa Raymond Wong zamyslel nad tým, že spoločnosť Apple sa vždy snažila zjednodušovať vzhľad aj funkcie svojho smartfónu a nijak inak to nebude vyzerať ani v budúcnosti. Po odstránení zvukového jacku už na smartfónoch väčšinou nezostáva žiadny port okrem toho nabíjacieho a ak má naša budúcnosť vyzerať skutočne progresívne, Apple sa bude musieť zbaviť aj jeho. S príchodom nového iPhonu 8 by vraj malo zariadenie podporovať bezdrôtové nabíjanie, čo je funkcia, ktorú už mnohé smartfóny podporujú niekoľko rokov, ale napriek tomu sa bezdrôtové nabíjanie nerozvinulo do takej miery, akú odborníci očakávali. Medzi jeho najväčšie problémy patrí stále vyššia cena komponentov, rozdielne formáty bezdrôtového nabíjania a koniec koncov aj jeho nižšia rýchlosť v porovnaní s technológiami, ktoré dokážu prostredníctvom káblov nabiť smartfón expresne rýchlo. Technológie sa však zlepšujú, a preto viaceré spoločnosti v úzadí vyvíjajú platformy na bezdrôtové nabíjanie, ktoré sú porovnateľne rýchle.

Apple sa preto bude musieť zamyslieť nad tým, kedy svoj Lightning port bude najlepšie poslať do histórie a nahradiť ho inovatívnejšou verziou. Aj keď o niekoľko desaťročí budeme zrejme naše smartfóny nabíjať bezdrôtovo na diaľku v akejkoľvek miestnosti, na to si ešte musíme počkať, a tak sa ako najlepšia alternatíva do blízkej budúcnosti javí port s názvom Smart Connector. Objavil sa už na zariadení iPad Pro a v praxi funguje na magnetickom princípe, pretože pri jeho používaní na iPade jednoducho priložíš magnetickú koncovku k portu a vďaka tomu ho môžeš nielenže nabíjať, ale aj pripájať zariadenia ako klávesnice. Rýchlosť jeho nabíjanie síce ešte trochu zaostáva za rýchlosťou dnešných káblov, ale Apple má v nasledujúcich rokoch dostatok príležitostí na jeho neustále vylepšovanie. A aj keď by v tomto prípade nešlo o úplné bezdrôtové nabíjanie, pretože by si k svojmu smartfónu stále musel pripojiť magnetickú koncovku, absencia portu ako Lightning by mohla vytvoriť viac priestoru na ďalšie technológie či väčšiu batériu. Ak sa predpovede Raymonda Wonga naplnia a Apple skutočne dnešný nabíjací port zruší, potom sa môžeme tešiť na vstup do ďalšej vzrušujúcej technologickej éry.