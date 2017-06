Ako vyzerá farma na bitcoiny? V Rusku na utajenom mieste jedna leží, majiteľom zarobí vyše milión eur za mesiac

Niet pochýb o tom, že si už o počul o internetovom šialenstve menom bitcoin. Mnoho ľudí však nemá poňatia, kde sa bitcoin vlastne získava, preto je čas na trošku IT vzdelania. Okrem toho, že si bitcoin kúpiš na burze, táto kryptomena môže byť tiež vyťažená (mined) na niektorých miestach internetu a pre najväčšiu efektivitu na to slúžia počítačové farmy značnej veľkosti. Tvrdí sa, že dnes sa už do takýchto fariem peňazí investovať neoplatí. Ak si však už začal pred niekoľkými rokmi, tvoj majetok dnes môže čítať aj milióny dolárov.

Na internete sa zjavili fotografie práve jednej takejto farmy aj s nejakými dodatočnými informáciami. V obrovskom leteckom hangári sa nachádza až 3000 špeciálne upravených grafických a centrálnych procesorov, ktoré celé dni ťažia bitcoiny. Len samotná elektrina stojí asi 110 000 eur na mesiac a kvôli kolísavej povahe bitcoinu existujú aj mesiace, kedy majiteľom rozhodne nie je všetko jedno. O farmu sa starajú štyria ľudia, no jej lokalita je tajná. Majiteľ sa vraj bojí polície a aj keď tvrdí, že po finančnej stránke má všetko v poriadku, niektoré praktiky by sa štátnym silám páčiť nemuseli. Za mesiac farma dokáže vyťažiť asi 600 bitcoinov, čo je podľa aktuálneho kurzu 1,35 milióna eur. Biznis to však rozhodne nie je sladký, len samotná investícia do procesorov dosiahla takmer 9 miliónov, keďže jedna karta stojí takmer 3 000 eur.