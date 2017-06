Internetom sa šíri vzrušujúca teória o kultovom animáku Príbeh hračiek. Vyjadril sa k nej už dokonca aj scenárista z Pixaru

Písal sa rok 1995 a štúdio Pixar uviedlo na scénu svoj prvý animovaný film s názvom Príbeh hračiek. Nové štúdio bolo vo veľkom očakávaní z toho, ako verejnosť film prijme a napokon nemohlo byť spokojnejšie, pretože z Príbehu hračiek sa stal doslova kultový film. Zamilovali si ho deti zo všetkých kútov sveta a postupne vychádzali aj ďalšie pokračovania, lenže jedna z mála vecí, ktorú tvorcovia filmu nikdy neobjasnili, bol osud Andyho otca. Andy vo svojom dome vyrastal s mamou a sestrou, ale jeho otec sa nikde nespomína a fanúšikovia Príbehu hračiek už mnohokrát rozmýšľali nad tým, či sa s Andyho mamou jednoducho rozviedol, alebo sa mu prihodilo čosi horšie.

Na internete sa preto v poslednom období rýchlo uchytila teória o tom, ako to s otcom vlastne bolo. Dizajnér hračiek Mike Mozart sa nedávno vyjadril, že bývalý vedúci scenárista Pixaru Joe Ranft mu pred svojou smrťou prezradil komplikovaný príbeh o tom, že Andyho otec sa s jeho mamou nerozviedol, ale v živote ho niekoľkokrát zradilo zdravie. Andyho otec sa mal tiež volať Andy a dom, v ktorom mladý hlavný hrdina žije, mal v minulosti patriť jeho starým rodičom po otcovi, čo znamená, že všetky fotografie detí na stenách v skutočnosti zobrazujú Andyho otca. Ten mal v byť v mladosti získať jedinú figúrku Woodyho, aká bola kedy vyrobená, ale neskôr sa musel popasovať s diagnózou detská mozgová obrna, kvôli čomu ho museli hospitalizovať a on sa musel zbaviť všetkých svojich hračiek. Zachránil len tri z nich a ukryl ich pod posteľ, kde ich po vyliečení našiel a neskôr daroval svojmu synovi Andymu. Nanešťastie, Andyho otec mal potom zomrieť na syndróm spojený s mozgovou obrnou, takže príbeh neskončil úplne šťastne.

Fanúšikovia Príbehu hračiek boli z celého príbehu skutočne nadšení, lenže ich eufóriu trochu schladil jeden zo scenáristov Pixaru, ktorý sa podieľal aj na scenári obľúbeného animovaného filmu. Andrew Stanton na svoj Twitter napísal, že ide o vymyslené správy a nikto sa kvôli nim nemá vzrušovať, pretože on bol pri písaní scenáru a vie potvrdiť, že žiadna takáto teória nie je založená na pravde. Fanúšikovia však stihli objaviť aj niekoľko nezrovnalostí, ktoré by jej existencii nahrávali, a tou najzávažnejšou by mohol byť aj rozdielny rukopis na spodnej strane Woodyho a Buzza. Písal jedno slovo Andy starší a to druhé zase jeho syn?

Complete and utter fake news. Everyone go back to your homes. Nothing to see here, folks. #Iwasthere https://t.co/06j37YKKt2