Na titulke magazínu ESPN sa objavili nahá Caroline Wozniacka aj hráč z NFL. Niektorí ľudia však mali s obnaženými športovcami značný problém

Magazín ESPN pred pár dňami už tradične predstavil svoju edíciu Body Issue zameranú na ľudské telo zo všetkých možných uhlov pohľadu a vo veľkom štýle už klasicky verejnosti predstavil aj mená známych osobností, ktoré sa tentoraz objavia na titulnej stránke. Jednou z nich sa stala dánska tenistka Caroline Wozniacka a druhou zase hráč americkej NFL Zeke Elliott. Magazín predstavil svoje tohtoročné hviezdy prostredníctvom krátkej GIF ukážky na svojom Twitteri, ale zrejme nečakal, že sa na tejto sociálnej sieti rozpúta debata o tom, čo tam vlastne robí nahé mužské telo.

Zeke Elliott sa totiž na Twitter dostal o deň skôr ako Caroline a množstvo mužov začalo písať magazínu ESPN odkazy v štýle, že ich obrázok s nahým mužom pod prúdom vody zhnusil a mali by ho okamžite vymazať. Časopis mal však na druhý deň pripravené ďalšie prekvapenie, pretože predstavil aj Caroline Wozniacku v rovnakom štýle ako Elliotta a akoby zázrakom sa nikto na nahú tenistku nesťažoval. Samotný Zeke Elliott sa na margo svojej titulnej fotografie stihol vyjadriť, že jeho telo len predstavuje transformáciu z malého chlapca na dospelého muža.

You can now add "cover boy" to Zeke's resume. pic.twitter.com/DSS8r0Jzef — ESPN (@espn) 26. června 2017

ESPN is straight garbage now. — KingRupert (@KingRupert845) 26. června 2017

Didn't need to see this before breakfast — Rodney (@Easy132) 26. června 2017

SPORTS. THE S STANDS FOR SPORTS. NOT STRIPPERS — doggo + clutchy (@ewwitzclutchy) 26. června 2017

Get this off my tl — rlz (@ThotVeteran) 26. června 2017

Zeke the goat but I gotta unfollow espn. Videos of ITs ass and now this? — Яaymond (@Nizmond) 26. června 2017

___________

Caroline Wozniacki is ready for Wimbledon … and the cover of ESPN’s ninth annual Body Issue. pic.twitter.com/MjpJFCmESE — ESPN (@espn) 27. června 2017

I think she's ready for a lot more than Wimbledon... — James Pimenta (@JamesPimenta2) 27. června 2017

Would smash — JunkyardDawg (@NBAisTrashNow) 27. června 2017

she will no doubt leak a sex tape before ever winning a grand slam. — KoalaDude (@koala_dude) 27. června 2017