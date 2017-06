Natrénuj si ikonické vítanie slnka a vyhraj lístky na Pohodu aj s ubytovaním

Každý, kto už Pohodu niekedy navštívil, určite zažil aj jej tradičný ranny rituál - vítanie slnka. Ten sa koná zakaždým v sobotu a je sprevádzaný hudobným vystúpením. Minulý rok to bola skupina La3no Cubano. Neúnavní návštevníci tak vítali nový deň v latino štýle.

Vítanie slnka bude tento rok výnimočné. Bude sa konať totiž dvakrát. Prvé vítanie slnka pripravil Orange na svojom Facebooku. Ak si v nedeľu 2. júla privstanete, môžete sa zapojiť do súťaže o 20 lístkov na Pohodu aj s ubytovaním. Navyše si takto skoro ráno môžete užiť koncert kapely Puding Pani Elvisovej.

Ako sa zapojíte do súťaže? Nastavte si budík na 4:30, zapnite si live stream na Facebook stránke Orangeu a do komentáru napíšte, s kým by ste chceli ísť na Pohodu a na ktorú kapelu sa najviac tešíte. Zo všetkých komentujúcich získajú 10ti šťastlivci po 2 vstupenky a ubytovanie v stanovom mestečku Tent INN.

Viac info nájdete tu.