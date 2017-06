 Zažite útek z reality v podobe predĺženého víkendu v rámci Európy. Vybrali sme najzaujímavejšie nehnuteľnosti z Airbnb

Konečne tu máme tak veľmi očakávané letné mesiace, s ktorými máme okrem mnohých iných príjemných činností spojené predovšetkým dovolenky pri mori či menšie výlety po Európe. Samozrejme, druhý uvedený fakt platí aj v priebehu iných období roka, ale predĺžený víkend v slnkom zaliatom Nice alebo Cannes neznie vôbec zle, že? Práve destinácie vhodné na výlety vo dvojici s priateľkou alebo manželkou dnes prostredníctvom rôznych ubytovaní navštívime a možno vám tak aspoň trochu uľahčíme výber lokácie.

Airbnb nám toho ponúklo opäť naozaj nespočetné množstvo, a tak nebolo jednoduché vypichnúť to najzaujímavejšie. Veríme však, že sme to zvládli a prídete si na svoje, tak nech sa páči...

P.S. - Ceny sú skôr orientačné a do veľkej miery závisí na vami zvolenom termíne cesty. Odchýlka sumy by avšak nemala presahovať hranicu 30-50 €. Teraz už vám stačí iba nájsť letenky vo výhodných ponukách.

Florencia (Taliansko)

Našou prvou dnešnou zastávkou bude mesto dýchajúce úžasnou atmosférou a históriou, ktorého prostredie si zamiloval napríklad aj známy slovenský šéfkuchár Martin Záhumenský. Pôvodne sme síce hľadali rustikálne ladené ubytovanie, ale po vzhliadnutí "Tornabuoni Opera" sme zmenili názor. Dôvodov bolo hneď niekoľko, a to od skvelej lokácie, cez mimoriadne priaznivú cenu až po sofistikovane zariadený interiér plný grácie.

Hniezdočko ako stvorené pre zamilované páry túžiace spoznávať krásy Toskánska. Ako sme už spomenuli, tak potešujúca je taktiež cena, ktorá činí približne 200 € za predĺžený víkend pre dve osoby a tomu hovoríme férová ponuka.

Malaga (Španielsko)

Zo srdca Talianska sa presunieme na južné pobrežie krajiny preslávenej býčími zápasmi, Andalúziu. Magický kút Pyrenejského polostrova ponúka svojim návštevníkom množstvo kultúrneho a spoločenského vyžitia, čiže na svoje si prídu mladší aj starší. Žiadne nespútané párty ako na Ibize či Malorke však neočakávajte. Čo sa týka ubytovania, tak pre nás bola po vzhliadnutí kompletnej ponuky najatraktívnejšia nehnuteľnosť s krycím menom "Santiago Premium Loft".

Jednolôžkové útočisko v sebe ukážkovo kĺbi pôvodnú architektúru s puncom luxusu a dizajnovú modernu, po ktorej dnes bažíme takmer všetci. Cena za 3 dni a 2 noci predstavuje sumu atakujúcu hranicu 240 €, čo je o trochu viac ako v prípade Florencie, ale stále to nie je nič ohrozujúce rozpočet väčšiny párov z našich končín.

P.S. - Čerešničkou na torte sú pre nás drevené okenice, ktoré sme si zamilovali takmer okamžite.

Madeira (Portugalsko)

Na Pyrenejskom polostrove sa ešte chvíľku zdržíme, keďže našou ďalšou destináciou bude krajina úradujúcich majstrov Európy vo futbale, a to konkrétne mesto Funchal. Rodisko Cristiana Ronalda je situované na vyššie uvedenom ostrove, pričom ho, ako už určite tušíte, obopína more, a tak je v danom prípade o program na celé dni dokonale postarané.

Samotné ubytovanie nesie názov "WM Stones", čo v podstate opisuje nosný prvok celej interiérovej časti. Krásny svetlý byt s jednou spálňou bol majiteľmi zariadený podľa aktuálnych trendov, čím získava body navyše a srdcia mnohých mladých. Zo záberov nižšie na nás usadlosť pôsobí veľmi pokojným dojmom a jej hlavnou výhrou je hladina oceána na dosah ruky. Potešiť by vás, milí naši čitatelia, mala okrem pôsobivého vzhľadu taktiež cena pre dve osoby za predĺžený víkend pohybujúca sa na úrovni okolo 170 €. V prípade, že môžete ísť, tak vrelo odporúčame a závidíme :)

Atény (Grécko)

Na našich virtuálnych potulkách po Airbnb tentokrát neobídeme ani jednu z najobľúbenejších dovolenkových destinácií veľkého percenta našich spoluobčanov. Nenamierime si to síce do známych letovísk ako je Rodos, Kréta či Chalkidiki, ale priamo do hlavného mesta, ktorého majestátne pamiatky lákajú stotisíce turistov ročne.

Štýlový apartmán je situovaný takmer priamo v centre, a tak ponúka výbornú dostupnosť všade, kde vám napadne ísť sa pozrieť či okúsiť tamojší nočný život. Dominujú mu predovšetkým dve tehlové steny výborne kontrastujúce k ostatnému, veľmi modernému zariadeniu a farbám. Výmera 54 metrov štvorcových tiež nie je vôbec na zahodenie a určite bude dostačujúca nielen pre mladé zamilované páry, ale aj pre rodinky s deťmi. Vieme, že veľmi podstatnou časťou potencionálneho záujmu je taktiež cena, ktorá v danom prípade činí niečo vyše 160 € za predĺžený víkend pre dve osoby. Či je to v prípade nami vybranej nehnuteľnosti málo, akurát alebo veľa, už ale s radosťou necháme na vašom posúdení.

Cannes (Francúzsko)

Azúrové pobrežie patrí bez najmenších pochýb medzi najkrajšie dovolenkové destinácie v rámci Európy vôbec a priamo úmerná je tomu (bohužiaľ) aj cena ubytovania. My sme sa pre vás rozhodli vybrať útulný apartmán v centre mesta, kde sa to nielen počas slávneho filmového festivalu len tak hmýri známymi osobnosťami. Tie nás ale nemusia trápiť.

Nádherné pláže, priezračná morská hladina, kvalitné reštaurácie či bary, to je len krátka upútavka na možno aj váš francúzsky výlet. Nie zakaždým je predsa nutné navštíviť Paríž, ktorý je síce krásny, ale ponúka absolútne odlišné možnosti ako práve Francúzska riviéra. Teraz sa už ale môžeme pokojne presunúť k bytu ponúkanému prostredníctvom Airbnb, ktorého krátkodobý prenájom na predĺžený víkend pre dve osoby stojí príjemných 210 €. Čo je vzhľadom na už vyššie uvedené fakty lukratívna výzva. Samotné hniezdočko disponuje dvomi izbami a kompletným vybavením, pričom prešlo len nedávno vskutku zaujímavou rekonštrukciou. Tak čo, idete do toho?

P.S. - Bonusom je veľmi dobrá dostupnosť do neďalekého mesta Nice, ktoré toho ponúka taktiež veľa.

BONUS

Benátky (Taliansko)

Cena: 430 € pre 2 osoby za predĺžený víkend od piatka

To, či sa vám skrz dnešný výber podarilo nájsť správnu destináciu pre najbližší predĺžený víkend či rovno dovolenku, nám už môžete napísať v komentároch nižšie.



Ďakujeme vám za podporu a spoluprácu!