Čo robí tvoj pes celý ten čas, keď je sám doma? Muž na svojho miláčika pripevnil kameru a dom opustil

Rozmýšľal si niekedy nad tým, čo tvoj milovaný psí miláčik vystrája, keď ho necháš samého doma? V prvom rade si treba uvedomiť, že nie každý pes sa zachová rovnako, a teda kým si jedno zo zvierat zvolí dobrodružnú cestu, počas ktorej zničí celú obývačku, to druhé sa len zvalí na koberec. Aby sme však mali aspoň akú takú predstavu, YouTube kanál Gohan The Husky priniesol mimoriadne zaujímavé video. Na svojho huskyho totiž pripevnil GoPro kameru a potom na približne 40 minút dom opustil. Jeho pes však katastrofu nespôsobil, na druhú stranu však očividne prejavil poriadnu dávku smútku z odchodu jeho majiteľa. Vedel však, že sa v poriadku vráti, no máme tu zaujímavý pohľad na to, ako náš odchod cíti samotný domáci miláčik.

