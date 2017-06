J. K. Rowlingová prezradila, že v skutočnosti existovali dvaja Harry Potterovia. Prvý z nich žil dávnejšie, ale mal s naším Harrym čosi spoločné

Svetoznámy príbeh o Harrym Potterovi mohol vyzerať úplne inak, ako sme dnes zvyknutí. Aj keď autorka J.K. Rowlingová dlhší čas váhala, či chcel svoj svet po ukončení základnej série kníh nechať pokračovať, napokon súhlasila a vo výrobe sa teraz nachádza niekoľko rôznych diel o tom, čo sa vo svete mladého čarodejníka dialo a diváci to zatiaľ nemali šancu vidieť. Na portáli Pottermore, kde sa združujú najväčší fanúšikovia čarodejníckeho sveta, najnovšie J.K. Rowlingová pridala fascinujúci príspevok, v ktorom vysvetlila, že súčasný Harry Potter nemusel vôbec existovať a mladý čarodejník pôvodne nemal byť ani záchrancom celého čarodejníckeho sveta.

Henry Potter, familiárne nazývaný Harry, bol potomkom Hardwina a Iolanthe a medzi rokmi 1913 až 1921 pôsobil v inštitúcii Wizengamot, čo je najvyšší čarodejnícky súd. Do povedomia verejnosti sa dostal vtedy, keď sa medzi ním a vtedajším ministrom mágie Archerom Evermondem objavil konflikt a Harry ho verejne skritizoval za to, že čarodejníckej komunite zakázal pomáhať muklom bojujúcim v prvej svetovej vojne. Jeho nebojácnosť a podpora muklovskej komunity pre jeho rodinu znamenala aj vylúčenie zo skupiny „Sacred Twenty-Eight“, čo bola skupina pozostávajúca z rodín s čisto čarodejníckou krvou. Harry mal aj syna Fleamonta, ktorý so svojou manželkou Euphemiou žil dostatočne dlho na to, aby videl Jamesovu svadbu s muklovskou dievčinou menom Lily Evans, ale nie dostatočne dlho na to, aby sa stretol s ich vnukom Harrym (náš starý známy Harry). Oboch, Fleamonta aj Euphemiu, zabilo ochorenie s názvom dragon pox kvôli ich pokročilému veku a James Potter napokon zdedil neviditeľný plášť, o ktorom toho už vieme dosť.

Fanúšikovia preto už teraz špekulujú, čo nám svojim príspevkom autorka chcela naznačiť, pretože vidieť aj predchádzajúce generácie Harryho rodiny by vôbec nemuselo byť na škodu a vďaka širokému záberu príbehov z čarodejníckeho sveta by sme sa v budúcnosti mohli dočkať ešte poriadnej nádielky filmov, seriálov či kníh.