Kanadský sniper prekonal rekord. Bojovníka Islamského štátu zabil zo vzdialenosti 3450 metrov

Pravdepodobne pre väčšinu z nás chlapov, ktorí sme hrávali/hrajú vojnové hry/strieľačky, bola úloha odstreľovača tou najobľúbenejšou. Niekde sa nenápadne zašiť, poctivo čakať na správnu chvíľu a nepriateľ nemal šancu. V reálnom svete to však také jednoduché nie je, aj preto výkon kanadského snipera vyvoláva rešpekt. Podarilo sa mu totiž prekonať rekord, keď bojovníka Islamského štátu zabil z úctyhodnej vzdialenosti.

Člen kanadskej Joint Task Force 2 zabil nepriateľa zo vzdialenosti až 3450 metrov, čím úplne jednoznačne prepísal doterajší rekord. Ten držal člen britských jednotiek Craig Harrison, no už to neplatí, keďže nemenovaný kanadský sniper ho prekonal až o takmer 1000 metrov. Guľke trvalo menej ako desať sekúnd, kým zneškodnila cieľ. Bomba neprichádzala v úvahu, keďže by mohli zahynúť aj nevinní civilisti, navyše bojovníci Isis ani netušili, odkiaľ prišla streľba a kvôli tomu prišlo k narušeniu ich útoku.

Canadian sniper killed ISIS suicide bomber from over 2.1 miles away, half a mile further than previous record. https://t.co/KDQ5k88aa5 pic.twitter.com/cpNrF8dqTx — Elliott Schwartz (@elliosch) 22. júna 2017