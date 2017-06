Inzerát chlapca hľadajúceho manželku z roku 1865 obsahoval všetko, čo žena potrebovala. Pochválil sa svojou pôdou, zubami aj býkmi

Randenie v polovici 19. storočia nebolo vôbec jednoduché. Neexistovali televízie, mobilné telefóny a samozrejme ani internet, takže si nikomu nemohol poslať fotku svojho pohlavného orgánu a dúfať, že po nej práve dotyčná túžila. Na portáli Reddit sa preto objavil inzerát z roku 1865, v ktorom sa nemenovaný 18-ročný chlapík snažil nájsť svoju vysnívanú manželku. Zoznamovanie cez inzerát bolo v tej dobe úplne bežnou praxou, veď koniec koncov by si inzeráty v sekcii zoznamka zrejme našiel aj dnes, a tak sa náš princ pustil do opisovania toho, aký je on sám, čím sa môže pochváliť a čo by rád v živote dosiahol.

Očividne mu nechýbal zmysel pre humor, pretože vo svojom inzeráte používal kvetnaté výrazy a rôzne umelecké prostriedky, čím chcel zrejme zapôsobiť na čítajúce slečny. Už ako 18-ročný pritom vlastnil dom aj stodolu, staral sa o niekoľko akrov vlastnej pôdy a nechýbali mu ani hospodárske zvieratá, takže prípadná manželka by o seba mala krásne postarané. Pochváliť sa stihol aj skvelými zubami a vraj by raz svojej žene chcel kupovať aj sukne a dokonale si ju hýčkať, lenže vôbec netuší, ako si takúto ženu nájsť, a tak sa spolieha na inzerát. Samotný inzerát si mnohé dnešné ženy ihneď obľúbili a oceňovali napríklad sekcie, kde sa chválil svojimi nadradenými zemiakmi, ale niet sa čo čudovať, veď v roku 1865 stačilo mať dom a zopár zvierat na to, aby sa mal človek dobre na celý život.