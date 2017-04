Slováci sa do súťažného pitia piva pustili s obrovským nadšením. Zapoj sa aj ty a zabojuj o výlet na mníchovský Októberfest

VYBEER SA VON, ktorá sa snaží vyriešiť súčasný problém našej generácie. Tá totiž s príchodom sociálnych sietí zmenila pohľad na fungovanie sveta a zrazu má pocit, že osobné stretnutia už nie sú dôležité. Možno si už aj ty v posledných dňoch zaregistroval v tvojom obľúbenom podniku zaujímavú iniciatívu s názvomktorá sa snaží vyriešiť súčasný problém našej generácie. Tá totiž s príchodom sociálnych sietí zmenila pohľad na fungovanie sveta a zrazu má pocit, že osobné stretnutia už nie sú dôležité. Hlavným cieľom projektu je dostať mladých dospelých aspoň na chvíľu mimo on-line sveta a ukázať im čaro osobných stretnutí s priateľmi a „vôňu“ človečiny. Sme veľmi radi, že si túto skutočnosť aj vďaka VYBEER SA VON uvedomili, dôkazom čoho je aj množstvo snímok, ktoré zaplavili facebookovú stránku tvorcov. Tie by rovnako mohli motivovať aj teba, aby si vytiahol svojich priateľov či blízkych na jedno-dve orosené, čo ti dá pocit, aký smartfón či počítač jednoducho nahradiť neodkáže. Snáď každý z vás mi dá za pravdu, že vybrať sa s priateľmi na pivo, porozprávať si zážitky, posťažovať alebo zasmiať sa, patrí rozhodne k príjemným a dôležitým chvíľam v našich životoch. Kampaň môžeš registrovať počas celého apríla vo „vybeeraných“ puboch pivovarov Heineken, Topvar a Steiger, kde si v príjemnom prostredí môžeš vychutnať kvalitné pivo, zažiť dobrú zábavu, ktorú prinesú do prevádzok stand-up comedies Silné reči a na mieru zostavenú tour unpluagged koncertov interpretov - Andreasa Imricha z Talkshow a Tomáša Slobodu z LePayaco. Ďalšími dôvodmi, prečo nesedieť doma a ísť von je možnosť pre partiu priateľov vyhrať výlet na tohtoročný mníchovský Oktoberfest, užiť si víkend na chate či vyraziť na jeden deň do obľúbeného pivovaru.

No a ako sa vlastne do súťaže zapojiť? Stačí navštíviť stránku vybeersavon.sk, kde nájdeš zoznam všetkých podnikov a následne sa vybrať túto a budúcu stredu do týchto pubov. Potom už stačí len zbierať nálepky, vďaka ktorým sa práve ty môžeš stať víťazom jedinečnej súťaže. Koniec koncov tak môžeš spojiť príjemné s užitočným a dohnať všetko, čo si si so svojimi známymi, rodinou aj priateľmi nestihol za poslednú dobu povedať. Veď nie je nič krajšie, ako spoločne strávené chvíle s tými, ktorých máš najradšej.