Vzácny slizký červ, ktorý vyzerá, akoby ani nepatril na našu planétu. Až doteraz sa ho žiadnemu vedcovi nepodarilo preskúmať

V pravom slova zmysle to nie je červ, ale jeden z najzaujímavejších príslušníkov kmeňa mäkkýšov. S latinským názvom kuphus polythalamia sa mu až doteraz podarilo unikať vedcom a až pred pár dňami sa konečne na verejnosť dostala jeho prvá analýza odborníkmi, ktorí červa objavili v jednej filipínskej zátoke, kde si ho všimli ponevierať sa vďaka dokumentárnemu filmu. O jeho existencii sme pritom vedeli už približne od 18. storočia, pretože červ v skutočnosti prežíva v škrupine umiestnenej v morskom podlaží a odtiaľ sa v bezpečí živí baktériami či anorganickými látkami.

Už pred zopár storočiami ľudia nachádzali dlhé škrupiny, v ktorých sa červ počas života skrýva, lenže až donedávna sa nikomu nepodarilo naraziť na škrupinu, kde by sa ukrýval živý červ. Z filipínskej zátoky sa napokon do laboratória dostalo až päť živých červov a aj keď sa vedci snažili o čo najlepšiu analýzu, dosť dlho im trvalo, kým objavili užitočné informácie. Náš giant shipworm, ako je červ známy v angličtine, sa najradšej živí usadeninami na dne mora a okrem toho si vraj vďaka špeciálnym baktériám vie pochutnať aj na hydrovodíku, kvôli ktorému by zrejme nevoňal veľmi prívetivo.