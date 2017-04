Kamionista prevážal 24 miliónov dolárov v hotovosti a aj drogy. Policajtom odmietol povedať čo i len slovo a nepodaril sa mu ani útek

Nedávno si sa mohol pobaviť na príbehu kamionistu, ktorý zvládol prejsť celé Spojené štáty americké pod vplyvom skutočne rozmanitých drog, ale kamionisti zdá sa nemajú dosť, a tak sa jeden Austrálčan dostal do médií kvôli podobne bizarnému dôvodu. Šofér Adrian Miller zostal zaskočený, keď ho zastavili policajti v oblasti Merbein South a pri rutinnej kontrole v jeho kamióne objavili cez 24 miliónov dolárov v hotovosti. Nepomohlo mu ani to, že Adrian už v minulosti mal problémy so zákonom a dokonca sa v tej chvíli nachádzat na zozname hľadaných ľudí, pretože bol naňho vydaný zatykač, ktorému dovtedy celkom úspešne unikal.

V kamióne sa okrem miliónov dolárov nachádzalo aj menšie množstvo drog, čo mu nepomohlo, ale napriek niekoľkým priťažkávajúcim okolnostiam odmietol Adrian povedať čo i len slovo o tom, odkiaľ drogy a peniaze pochádzali, kam s nimi smeroval a pre koho vlastne pracoval. Oblasť, kde ho policajti zastavili, je pritom známym miestom, kde pôsobí niekoľko organizovaných skupín pracujúcich aj s drogami, takže policajti už začali vyšetrovanie, zatiaľ čo Adrian sa už medzitým pokúsil ujsť z nemocnice a teraz bude musieť počkať do konca mája na súdne pojednávanie.