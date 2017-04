Mladí Slováci zabránili zmyslov zbaveným Bielorusom, aby dobili rozhodcu. Po prehre na hokejovom turnaji im praskli nervy

Hokej je nepochybne tvrdý a kontaktný šport, lenže aj hokejisti samotní by mali vedieť, kde sú jej hranice a ako sa zmieriť s prehrou. Na mládežníckom turnaji EasterCup proti sebe pred niekoľkými hodinami nastúpili výbery do 16 rokov z košickej Akadémie Igora Libu a ich súperom bol bieloruský tím HC Brest. Slovenskí mladí hokejisti zápas nakoniec zvládli lepšie ako ich protivníci a keď siréna ohlásila koniec zápasu, na ľade sa znenazdajky spustila hromadná bitka. Bielorusi zrejme cítili krivdu, alebo len dostali chuť niekoho po prehre dobre dobiť, a pustili sa do rozhodcov, ktorých sa okamžite zastali slovenskí hráči.

Hromadná bitka trvala niekoľko minút a najzákernejší moment prišiel až tesne pred jej koncom, keď si dvaja mladí Bielorusi vystriehli osamoteného rozhodcu, zahnali ho do kúta arény a začali ho spoločne mlátiť, čo samozrejme Slováci nemohli nechať tak a okamžite mu prikorčuľovali na pomoc. Nikomu sa našťastie nič vážne nestalo a rozhodca sa dokonca dokázal brániť, keď Bielorusovi ešte aj prevliekol dres cez hlavu, avšak dúfame, že Bielorusi budú za svoje konanie adekvátne potrestaní.