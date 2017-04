Vodiči dvoch Jeepov perfektne potrestali arogantného vodiča Mercedesu. Do svojho auta sa potom musel dostávať cez kufor

Parkovanie cez dve či viac parkovacích miest len kvôli tomu, že si niekto kúpil drahšie auto a bojí sa jeho poškodenia, to vie mnohých ľudí celkom vyprovokovať. Stal sa toho svedkom aj jeden vodič Mercedesu, ktorý sa vybral na nákup do obchodu s elektronikou Best Buy v americkom štáte Oregon a ešte predtým nechal svoje auto zaparkované na pomedzí dvoch parkovacích miest. Onedlho sa na parkovisku objavili aj dvaja chlapíci s obrovskými a upravenými vozidlami značky Jeep a tí hneď vedeli, čo si podľa nich vodič Mercedesu zaslúži. Jednoducho zaparkovali len niekoľko centimetrov od jeho pravej aj ľavej strany, znemožnili mu dostať sa ku dverám a potom už len čakali, kedy sa vodič zjaví. Po jeho príchode bolo všetkým jasné, že ho to celkom naštvalo a po tom, čo si kopol do oboch pneumatík blokujúcich áut len skľúčene otvoril kufor a vliezol za volant zozadu. Na internete sa už strhla debata o tom, či bolo video dopredu dohodnuté, alebo ide o skutočnú reakciu, ale nech je to akokoľvek, aspoň sme sa celkom pobavili.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.