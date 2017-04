Keď domorodci z Papuy dopomohli k výhre v Pacifiku. Spojenci si ich pomoc nesmierne vážili

Druhý najväčší ostrov sveta s názvom Nová Guinea sa nachádza severne od Austrálie a zaberá až 785 000 kilometrov štvorcových. Jeho územie je politicky rozdelené medzi dva štáty - Indonéziu a Papuu-Novú Guineu. Z geografického hľadiska sa jedná o miesto pokryté rozľahlými tropickými lesmi a močariskami, kde doposiaľ nevkročilo veľa ľudí, a preto ide stále o jednu z najmenej preskúmaných oblastí na Zemi. Nejde síce o bombastickú dovolenkovú destináciu lákajúcu húfy návštevníkov, no malo by sa tu dať dohovoriť angličtinou aj napriek faktu, že veľa miestnych domorodcov stále komunikuje tzv. papuánskymi jazykmi, ktorých môže byť okolo 1000. Najväčším centrom krajiny Papua-Nová Guinea je Port Moresby s okolo 300 000 obyvateľmi.

Základy o krajine sme si vysvetlili, poďme na hlavnú tému článku. Ako je všeobecne známe, druhá svetová vojna neprebiehala len na európskych bojiskách, ale tuho bojovalo sa aj v Tichomorí. Veľké súboje tu zvádzali Japonci proti Američanom, kedy obom stranám pomáhali rôzni spojenci. Boje sa nevyhli ani Novej Guiney, kde sa veľkým nepriateľom okrem zbraní stávala aj sama príroda, keďže na každom kroku na vojakov číhalo iné život ohrozujúce nebezpečenstvo. Podľa odhadov tu vyše polovica Japoncov zomrela z dôvodu chorôb a nie "klasickým" zabitím zbraňou. Všetky presuny a pohyby boli brzdené v úvode spomínanými hustými a rozľahlými lesmi, drsným terénom a takmer človekom nedotknutou prírodou.

Avšak Američanom a ich spojencom začali výrazne pomáhať miestni domorodci, čo sa navždy zapísalo do dejín vojenstva. Ako výborní znalci tamojších drsných podmienok im podávali pomocnú ruku s ošetrovaním, nosením a prepravovaním ranených osôb či zásob, neváhali ani putovať na veľké vzdialenosti medzi jednotlivými jednotkami, predávať dôležité informácie a podobne. Nebyť ich pomoci, spojenecké straty by boli jednoznačne oveľa väčšie a bitka o ostrov by sa predĺžila. Ako sa vraví, je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, a preto sa pozrite na činy domorodcov na nižšie priložených fotografiách z obdobia 1942 až 1945.

Pomoc, na ktorú sa nezabúda.