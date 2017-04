Nejobávanější psanec a legenda Divokého západu Billy the Kid zemřel v pouhých 21 letech. Jeho slavné jméno však žije dodnes

Malý vzrůstem, věkem mlád, přesto velký pověstí. Takový byl americký kriminálník známý pod přezdívkou Billy the Kid, který se do historie jednou provždy nesmazatelně zapsal jako jeden z nejproslulejších psanců a pistolníků celého Divokého západu. Střelec se podílel také na válce v lincolnském okresu a za svého krátkého, avšak zcela jistě nespoutaného života údajně zabil 21 mužů, nicméně podle názoru řady historiků je toto často uváděné číslo (někdy je i vyšší) do značně nafouknuté a ve skutečnosti si Billy nepřipsal ani poloviční počet obětí.

Podrobnosti a bližší informace ohledně Kidova místa či data narození jsou dodnes i pro znalce zdrojem mnoha nejasností a existuje hned několik různých verzí. Podle jedné z nich se proslulý psanec narodil v chudém irském sousedství v New York City dne 17. září (september) 1859. Jeho rodné jméno pravděpodobně bylo Henry McCarty, později ve svém životě však začal říkat William H. Bonney, přičemž William měl být jeho nevlastní otec, který se o Henryho staral, když jej ten biologický opustil, kdežto Bonney prý bylo jméno Henryho matky za svobodna. I tyto informace je třeba brát s jistou rezervou, jelikož podle dalších zdrojů mladého Henryho jeho biologický otec neopustil, ale zemřel, načež se zbytek rodiny (matka, Henry a jeho bratr Joseph) přestěhoval z Velkého jablka do Indianapolis ve státě Indiana.

Zde pravděpodobně začaly Kidovy první prohřešky. Krátce po smrti matky, která zemřela na rakovinu plic (podle jiných zpráv se upila), byl teprve 15letý Henry přistižen při několika krádežích. Jednou se jednalo o jídlo, při jiné příležitosti zase vykradl se svým společníkem čínskou prádelnu, z níž si odnesl oblečení a dvě pistole. Mladý zlodějíček byl chycen, zatčen a po dvou dnech utekl zpátky na svobodu. Henry se rozhodl vyhledat svého otčíma, u něhož se dočasně zabydlel, naneštěstí pro něj jej ale nevlastní otec ze svého domova brzy vyhodil na ulici. Než však Henry odešel, stačil mu ještě ukrást pár kusů oděvu a zbraně.

Mladý psanec zachycený na portrétní fotografii (ferrotypie), rok asi 1879-1880. Snímek o velikosti 5x7,5 centimetrů je jedním z mála artefaktů, které se po proslulém pistolníkovi dochovaly, čímž se tato malá podobnka stala velkým lákadlem pro sběratele. O jakou cennost se jedná, se ukázalo v roce 2011, kdy byla v aukci prodána za 2 300 000 amerických dolarů.

Následovalo období dlouhých cest, nějakou dobu Kid pracoval jako pomocník na ranči a pokračoval v drobnějších zločinech. To se změnilo někdy kolem roku 1877, kdy se mladík údajně dopustil prvního zabití. Obětí měl být kovář z Arizony, jistý Francis „Windy“ Cahill, který Henryho opakovaně urážel a ponižoval. Když se pak Henry proti posměškům ohradil, pustila se dvojice do rvačky, při níž Billy sáhl po revolveru a svému soku způsobil smrtelné zranění, na které druhého dne zemřel. Kid byl následně zadržen, krátce nato se mu však podařilo uniknout, pravděpodobně ukradl koně a vydal se vstříc dálavám. Stojí za zmínku, že podle jiné verze Henry ještě asi o rok dříve zabil skupinku několika indiánů z kmene Apačů.

Kidovy kroky poté směřovaly z Arizony do Nového Mexika. Zde začal pracovat jako kovboj pro anglického obchodníka a rančera jménem John Tunstall, nicméně roztržky mezi Billovým zaměstnavatelem a konkurenčními byznysmeny nakonec vyústily až v Tunstallovo zavraždění rukou najatých gangsterů. Ve snaze učinit spravedlnosti zadost se Kid připojil ke skupině mužů zvaných „Regulators“ (podle některých zdrojů stanul v jejich čele), jež si dali za cíl viníky potrestat. Krátce nato došlo k přestřelce, během které zemřelo několik mužů stojících proti Kidovi – včetně místního šerifa, jehož poskoci měli Tunstalla zabít.

Tyto napjaté události a jiskření mezi rozdílnými frakcemi byly tím, co stálo v pozadí války v lincolnském okresu (Lincoln County War), k níž došlo pár měsíců po zmíněné přestřelce. Dům, v němž Kid spolu se svými společníky (kterých touto dobou bylo už několik desítek) přebýval, obklíčil jednoho dne v červenci (jůl) 1878 početný opoziční gang. Obležení údajně trvalo zhruba 5 dní, ale „Regulators“ se stále odmítali vzdát. Nakonec se tak strhla hromadná přestřelka, během níž jeden z pokojů domu pohltily plameny a Kid se svými spojenci musel z budovy uniknout. Jako zázrakem se mu a dalším přeživším podařilo skrz přesilu nepřátel prostřílet a utéct do bezpečí.

Často se objevující plakát lákající na tučnou odměnu za dopadení 18letého Billyho. S největší pravděpodobností se však jedná o falešný plakát, jeho autenticita totiž byla v minulosti opakovaně napadena

Tím začala Kidova slavná kariéra bandity a psance. Následující měsíce a roky trávil mladý pistolník na útěku a dostával se opakovaně do křížku se zákonem, ačkoliv někdy neoprávněně. Například v druhé polovině roku 1878 padlo na Kida a jeho společníky obvinění z vraždy jistého Morrise Bernsteina, a to přesto, že důkazní materiály poukazovaly na vinu někoho zcela jiného. Následujícího roku se pak Kid s jedním ze svých přátel stal svědkem vraždy místního advokáta, jehož mrtvolu pak pachatel zapálil. Podle svědků byla dvojice nevinná a činu je namířenou pistolí přinutil přihlížet kriminálník Jesse Evans.

Kid se posléze rozhodl oslovit guvernéra jménem Lew Wallace s nabídkou, že bude ochotný poskytnout informace ohledně právníkovy vraždy výměnou za milost. Wallace souhlasil a přislíbil Kidovi prominutí dřívějších zločinů, pokud bude vypovídat před velkou soudní porotou. Hledaný Kid se tak nechal dobrovolně „dopadnout“ a dodržel svoji součást dohody. Když ale podal svoji výpověď, byl poslán zpět do cely, kde strávil několik dalších týdnů. Kidovi nakonec došlo, že Wallace svůj slib ohledně amnestie zřejmě nehodlá dodržet, a tak z vězení utekl.

Navzdory tomu, že se Kid násilí zpravidla spíše vyhýbal, při několika příležitostech, když se ocitl ve vyhrocených situacích, neváhal svému protivníkovi doslova prohnat kulku hlavou. Za zmínku stojí příhoda ze začátku roku 1880, kdy se podle některých zpráv dostal Kid v baru do konfliktu s jistým Joem Grantem, který měl údajně v plánu Kida zastřelit. Kid ke Grantovi přistoupil a s předstíraným zájmem jej požádal o zapůjčení revolveru, aby si ho mohl prohlédnout. Přitom mu však u zbraně posunul otáčivý válec s náboji tak, aby byl příští výstřel nastavený na prázdnou komoru. Revolver mu vrátil, načež Joe přiložil Kidovi zbraň k hlavě a zmáčkl spoušť. Díky prázdné komoře ale zbraň nevystřelila, což dalo Kidovi příležitost sáhnout po svém revolveru a střelit Granta do hlavy (samozřejmě není jisté, zda se jedná o skutečný incident, nebo jen další z mnoha smyšlených mýtů a fám, jimiž je Kidův život opředen).

Hrob ve Fort Sunner v Novém Mexiku, kde jsou ostatky Billyho the Kida pochovány

Napětí se nezadržitelně stupňovalo a Kid se dostával do dalších krvavých šarvátek, až nakonec byla na hlavu mladého bandity vypsána odměna ve výši 500 dolarů (na rozdíl od výše přiloženého plakátu s desetinásobně vyšší odměnou). Započal tak vytrvalý hon s jasným cílem, a sice dopadnout Kida za každou cenu, což se taky naneštěstí pro něj povedlo. Billy byl neprodleně poslán před soud, který nad psancem obviněným ze starší vraždy šerifa Bradyho vyřkl rozsudek smrti. Během pobytu v cele, když čekal na vlastní popravu oběšením, však zosnoval svůj dosud největší (a také poslední) plán na útěk na svobodu. Ten ovšem nevyšel zcela dle jeho představ a zemřeli při něm dva zástupci šerifa – jednoho Kid zastřelil ukradenou pistolí, druhého brokovnicí. Přesto se Billymu podařilo osvobodit a na koňském hřebu se vydal do městečka Fort Summer, jediného místa, které mohl nazývat domovem.

Jeho dny už ale byly sečteny. Šerif Pat Garret byl v této době již relativně proslulému psanci v patách, a když se k němu doneslo, že Kid pobývá ve Fort Summer, rozhodl se tuto stopu společně se svými dvěma zástupci prověřit. Po příjezdu do města se pustili do výslechu zdejších obyvatel, jedním z nichž byl i muž jménem Pete Maxwell, Kidův přítel. Jedna z verzí tvrdí, že toho večera, kdy zrovna šerif Garret vyslýchal Maxwella v ložnici jeho domu, se náhle otevřely dveře a do potemnělé místnosti vstoupil nicnetušící Kid. Jakmile zahlédl šerifovu tmavou siluetu, začal opatrně couvat a při tom se vyděšeně španělsky ptal „¿Quién es? ¿Quién es?“ (česky „Kdo je to?“). Naneštěstí pro Kida ale šerif, stále skrytý pod rouškou tmy, dokázal spolehlivě poznat, komu překvapený hlas patří. Garret tasil revolver a dvakrát vystřelil. První kulka zasáhla Kida těsně nad srdce a legenda Divokého západu padla v pouhých 21 letech k zemi.

Ani smrt však za jeho příběhem desperáta neudělala definitivní tečku. Jak už tomu totiž u mnoha známých jmen a tváří bývá, i v případě Kida se roky po jeho smrti objevovaly falešné legendy, podle kterých slavný pistolník zabit nebyl a ve skutečnosti žije dál na svobodě. V průběhu minulého století se pak Billy the Kid stal inspirací pro nespočet umělců a s jeho postavou se tak můžeme setkat v mnoha literárních, filmových nebo třeba i divadelních dílech. Kromě toho Kidovo jméno před několika lety obletělo znovu novinové titulky po celém světě, když se objevila fotka z roku 1878, na níž Billy údajně hraje kriket (fotografii najdete na tomto odkazu, mladý Billy the Kid mát být postava opírající se o hůl vlevo). Nálezce ji koupil za za 2 dolary, pak ale rázem získala hodnotu 5 milionů dolarů. V roce 2010 navíc oživla diskuze ohledně případného udělení posmrtné milosti, které se Kid během života nedočkal, byť mu byla přislíbena. Tento návrh však tehdejší guvernér Nového Mexika Bill Richardson na konci roku (poslední den ve funkci) zamítl.

Zasloužil by si podle vás desperát a vrah Billy the Kid posmrtné udělení milosti? zobraziť výsledkyskryť výsledky Ano Ne Nevím Ano 10 hlasov Ne 11 hlasov Nevím 8 hlasov