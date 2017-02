Vždy si sa zaujímal o svoje IQ, no kvízy ukázali zakaždým rôzne hodnoty? Týchto 5 vlastností ťa možno zaradí medzi intelektuálov

Zaujímal si sa o výšku svojho IQ a rád si sa pochválil svojim kamarátom zdieľaním výsledkov z krátkych, povedzme 10-minútových kvízov? Nuž, možno ťa sklameme, ale podobné testy nemajú príliš relevantnú hodnotu a sú veľmi skreslené. Hodnotu IQ je totiž pomerne ťažké zmerať a mnoho ľudí sa len domnieva, aká je výška IQ v ich prípade. Ak si chceš byť istý presnou hodnotou tvojho IQ, je potrebné absolvovať komplexné testy, ktoré stoja peniaze a čas, no sú tu určité vlastnosti, ktoré vo všeobecnosti indikujú vyššiu inteligenciu. Pokiaľ sa v nich nájdeš, je veľmi pravdepodobné, že patríš medzi intelektuálov.

1. Trpíš úzkosťou



Nejedná sa o príliš pozitívnu vlastnosť a už vôbec nie z hľadiska psychického zdravia. Úzkostliví ľudia majú vyššiu šancu, že budú trpieť depresiami, na druhú stranu výskum hovorí, že osoby, ktorých symptómy úzkosti boli horšie, vykazovali vyššie hodnoty IQ ako tí, ktorých symptómy boli miernejšie. Iný výskum, respektíve komplexný experiment z Izraelu, našiel spojitosť medzi efektivitou plnenia úloh a úzkosťou. Účastníci výskumu mali na počítači ohodnotiť umeleckú prácu, no vírus prácu poškodil a navyše to celé vyzeralo, akoby to svojou nešikovnosťou zapríčinili práve účastníci sami. Tí mali následne nájsť odborníka, ktorý by tento problém vyriešil, no aj táto na prvý pohľad jednoduchá úloha bola obohatená o sériu ďalších problémov. Výsledkom bolo, že úzkostlivejší účastníci boli oveľa viac sústredení a zároveň aj efektívnejší pri plnení týchto úloh.

2. Čítaš už od ranného veku



Ešte si ani len nevedel poriadne písať, no v čítaní si už bol zabehnutý? Možno práve to je zdrojom tvojej inteligencie. Britská štúdia viac ako 2000 párov identických dvojičiek objavila, že deti, ktoré začali čítať skôr, dosahovali vyššie hodnoty IQ ako ich súrodenci. Neznamená to, že súrodenci mali už od narodenia rovnaké IQ, práve naopak. Tých inteligentnejších z dvojíc totiž knihy a čítanie priťahovali oveľa viac než ich súrodencov. Okrem toho sa zistilo, že čítanie v ranom veku predstavuje pre dieťa obrovský benefit v podobe rozvoja mozgu a teda učiní dieťa múdrejšie.

3. Si ľavák



Tak ako inteligentní ľudia, tak aj ľaváci patria k drvivej menšine, avšak neznamená to, že každý ľavák sa môže pýšiť vyššou inteligenciou. Možno si nevedel, no existuje zatiaľ nevysvetlená spojitosť medzi preferenciou ľavej ruky a kriminálnou činnosťou, ale takisto aj inteligenciou. S ľaváctvom je tiež spojené takzvané divergentné myslenie, respektíve množstvo alternatívych nápadov, tvorivého riešenia problémov a schopnosti spojiť dva zdanlivo nesúvisiace objekty v zmysluplnom spôsobe.

4. Ako dieťa si hral na hudobný nástroj



Existuje množstvo štúdií, ktoré sa venovali práve spojitosti medzi hudbou a inteligenciou najmä čo sa týka verbálnej inteligencie, sústredenia sa a sebaovládania. Vo výskume, ktorému sa venoval psychológ Sylvian Moreno, sa 48 detí vo veku od štyroch do šiestich rokov zúčastnilo hudobného programu a programu vizuálneho umenia. Rozdelení boli do dvoch skupín, pričom tieto programy navštevovali päť dní v týždni. Výsledkom bolo, že 90 % detí, ktoré absolvovali hudobný program, vykazovali zvýšené verbálne IQ. Ak ťa to už od detstva ťahalo k hudbe a hral si na hudobný nástroj, možno patríš k inteligentnejšej menšine.

5. Si vtipný



Nie, prerozprávanie vtipov z internetu sa žiaľ nepočíta, no ak si triednym klaunom alebo prirodzeným zabávačom ostatných ľudí, zrejme bude tvoje verbálne IQ a abstraktné myslenie vyššie. A pokiaľ sa vyžívaš v podpichovaní ľudí a sarkazmus je tvojou prirodzenou formou komunikácie (nie však používanie fráz zo seriálu Dva a pol chlapa), máš navyše bystrú myseľ.



Každopádne, tento zoznam vlastností a ich súvisu s IQ hodnotou sa nedá generalizovať, respektíve neznamená to, že ak sa žiadnou z týchto vlastností nestotožňuješ, nie si inteligentný. No na druhú stranu, ak sa v nich nájdeš, je veľká šanca, že si práve ten múdrejší.